Possiamo ben immaginare che molte persone si siano chieste quali sono le 5 caratteristiche del cane volpino, dato che secondo recenti sondaggi è uno dei cani più amati dagli italiani.

Piccolo, peloso e giocherellone, il cane volpino è sicuramente un’ottima scelta per chi vorrebbe allargare la propria famiglia con un amico in più. Ma, dato che ogni razza presenta delle caratteristiche diverse, oggi vogliamo parlare di lui. Ecco quali sono le 5 caratteristiche del cane volpino che lo hanno reso famoso.

Perde poco pelo

Una prima caratteristica del cane volpino è che perde poco pelo. Sarà per la sua taglia piccola o per qualità del suo manto, è ormai di opinione condivisa.

Il cane volpino perde poco pelo ed è, quindi, un grande vantaggio per coloro che vivono in un appartamento. Il volpino è altrettanto amato da chi ha in casa tanti tappeti.

Si sporca pochissimo

La seconda caratteristica del cane volpino è che si sporca pochissimo. Infatti, sembra proprio che grazie al suo pelo lo sporco scivoli via con facilità.

È il cane adatto ai bambini

Recenti studi hanno osservato che il cane volpino è una delle razze dei cani più adatte ai bambini. Mentre stanno studiando, giocando o guardando al tv, il volpino è un ottimo e affettuoso amico che rende le giornate dei piccoli, e non solo, più divertenti.

Vive a lungo

Di solito i cani di piccola taglia vivono di più di quelli di taglia grande. E il caso del volpino non fa eccezione: il cane volpino vive tranquillamente più di dieci anni.

Tra l’altro, una bella caratteristica del cane volpino è che si ammala pochissimo.

Il cane di Michelangelo

Tutti gli storici dell’arte concordano: Michelangelo Buonarroti amava il cane volpino e ne aveva addirittura uno.

Infatti, in molteplici dipinti del grande artista rinascimentale compare il cane volpino. Si racconta che Michelangelo, mentre creava la sua arte, voleva sempre avere vicino a sé il suo amatissimo cane volpino. Questa sembra, in definitiva, la caratteristica del cane volpino che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Ecco, spiegate, dunque, quali sono le 5 caratteristiche del cane volpino che lo hanno reso famoso in ogni parte del globo.