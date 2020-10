Ecco quali sono le 4 multe più strane ed incredibili di sempre. Prendere una multa è sempre fastidioso. Ma nello stesso tempo la sanzione è sempre legata ad aver commesso un’infrazione.

Dal cavaliere ubriaco al finestrino abbassato

Per esempio, tra verità e leggenda, a Nuoro un uomo è stato multato di cento euro per guida in stato di ebbrezza. E fino a qui non ci sarebbe niente di strano.

Se non fosse che l’uomo era in sella ad un cavallo. L’animale è stato legato ad un palo, mentre l’uomo si reggeva in piedi a malapena. Ed è stato poi riportato a casa da un amico.

Se lasci la macchina in sosta con il finestrino abbassato non fai altro che attirare i ladri nel rubarti il mezzo. E così a Montecatini un automobilista si è ritrovato a dover pagare una multa di 39 euro. Nel lasciare il finestrino abbassato, secondo quanto dispone la legge, l’automobilista si è infatti macchiato del reato di favoreggiamento al furto.

Dalla multa sulla Barbie-car alla contravvenzione per stato di necessità

Paul Hutton, ingegnere inglese, è stato multato per guida in stato di ebbrezza a bordo dell’auto di Barbie. Opportunamente modificata con ruote più grandi.

L’ingegnere, che aveva alzato il gomito, stava guidando a zig-zag il modello di Barbie-car della sorellina del figlio. Con quest’ultimo a sua volta futuro ingegnere elettronico.

In provincia di Varese un uomo è stato multato per eccesso di velocità. Ma andava veloce per un bisogno fisiologico in quanto, dopo essere stato operato di prostata, soffriva di incontinenza.

La multa per eccesso di velocità è stata poi annullata per stato di necessità. Così come ha sentenziato nel 2006 la Corte di Cassazione. In questo caso, infatti, l’uomo ha commesso l’infrazione per evitare un grave danno alla persona, a sé stesso nel caso specifico. E quindi il verbale di accertamento della polizia stradale può essere annullato.