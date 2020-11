Tonda o quadrata, la torta salata si prepara in genere con la farina, con il burro e con le uova. E poi si possono aggiungere in base ai gusti tantissimi ingredienti, anche i più impensabili. Ed allora, ecco quali sono le 2 migliori torte salate sfiziose e velocissime da preparare, da quella con le patate alla torta salata con le zucchine e con la ricotta per deliziare il palato.

Ecco quali sono le 2 migliori torte salate sfiziose e velocissime da preparare

Torta salata con le patate: pulire le patate e lessarle per 10 minuti in acqua con un pizzico di sale. Mentre in una teglia è stato prima adagiato un foglio di carta forno, e poi uno strato di pasta sfoglia da bucherellare alla base muniti di una forchetta. Farcire con le patate, con il prosciutto cotto che è stato tagliato a pezzettini, e con dadini di formaggio molle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

A questo punto prima occorre rinforzare i bordi della pasta sfoglia ripiegandola a coroncina, e poi spolverare con il parmigiano e spennellare con il latte e con un tuorlo d’uovo mentre il forno statico è già caldo a 200 gradi centigradi.

Basteranno all’incirca 30 minuti di cottura per portare in tavola tiepida una gustosa torta salata con le patate. Una ricetta rustica che, tra l’altro, si può realizzare in tante varianti. Per esempio, scegliendo la salsiccia al posto del prosciutto cotto, e con la certezza di successo a tavola come antipasto o come piatto unico prelibato.

Torta salata con le zucchine e la ricotta: la tecnica di preparazione non cambia, mentre cambiano gli ingredienti. In particolare, le zucchine tagliate a rondelle devono essere ammorbidite in padella a fiamma bassa per pochi minuti in olio extravergine d’oliva. Mentre in una ciotola alla ricotta sono state aggiunge le uova e sale e pepe quanto basta.

Il composto da versare sopra la pasta sfoglia può essere completato aggiungendo le zucchine ed il prosciutto cotto a pezzettini. Anche in questo caso, come variante, la ricotta può essere sostituita da formaggi a pasta dura. E questo, in particolare, quando si vuole portare in tavola una torta salata con le zucchine che sia bella filante.