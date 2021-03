È risaputo: una stanza di cui non si può proprio fare a meno nella propria casa è il ripostiglio.

Che sia di grandi o di piccole dimensioni è fondamentale per raccogliere tutto ciò che è necessario per la vita di casa e che non deve essere in bella vista quando si accolgono degli ospiti.

Ecco quali sono i trucchi geniali per organizzare il ripostiglio di casa in maniera facile e veloce.

Le basi di partenza

Sicuramente il ripostiglio non rientra tra quelle stanze in cui si fa particolare attenzione alla scelta dell’arredamento o allo stile però una è la caratteristica che deve avere: la funzionalità.

Soprattutto nel caso in cui sia di piccole dimensioni è bene imparare come ottimizzare ogni piccolo spazio e sfruttare la stanza sia in orizzontale che in verticale.

La prima cosa da fare per sfruttare lo spazio al meglio delle sue potenzialità riguarda la scelta degli scaffali.

Optando per degli scaffali minimal, dalle linee semplici e in acciaio, non solo si acquisirà più spazio ma saranno più facili da pulire e duraturi nel tempo.

L’occhio riuscirà a spaziare meglio e sarà più facile trovare gli oggetti riposti al suo interno, senza la sensazione di confusione data da mobili più pesanti e ingombranti.

Nel caso in cui è possibile sfruttare solo una parete per posizionare gli scaffali niente paura.

Si potrà sfruttare lo spazio rendendo funzionale anche le altre mura della stanza. Come?

Realizzando delle mensole in cartongesso. Con questo materiale è possibile giocare in vari modi e ottenere grandi risultati.

Ad esempio, si può anche realizzare una vera e propria libreria. Non sarà solo funzionale ma permetterà all’occhio di spaziare e al proprio portafoglio di risparmiare.

Piccole chicche per una grande organizzazione

Ma esistono altri trucchi geniali per organizzare il ripostiglio di casa in maniera facile è veloce.

Si possono usare dei piccoli chiodi per appendere le pentole e le padelle: in questo modo si massimizzerà lo spazio all’interno degli scaffali.

Per sfruttare lo spazio nei punti più bassi o più alti del proprio sgabuzzino è bene utilizzare delle scatole (ancora meglio se dello stesso stile o fantasia). Non solo donerà maggiore ordine ma, una volta apposte delle etichette al loro esterno, sarà più facile trovare ciò che si sta cercando.

Se lo sgabuzzino funge anche da dispensa una buona idea è quella di utilizzare contenitori e barattoli in vetro. In questo modo sarà più facile riconoscere il contenuto all’interno e si preserveranno le proprietà nutritive dell’alimento evitando il solito “apri e chiudi”.

Infine, ma non per importanza, un’idea funzionale consiste nel riporre alcuni oggetti appendendoli dietro la porta.

Con del nastro biadesivo o dei semplici ganci è possibile appendere alcuni oggetti utilizzati più di frequente, come scope o palette.