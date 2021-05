Ognuno di noi ama avere una casa pulita e profumata, per questo siamo sempre alla ricerca di soluzioni per ottenere il risultato sperato.

Alcuni ricorrono all’utilizzo di prodotti che si possono trovare in commercio poiché questi presentano il doppio vantaggio di essere già pronti e già profumati. Altri invece preferiscono creare con le proprie mani i prodotti che utilizzeranno per mantenere pulita la casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Gli ingredienti utilizzati sono naturali, facilmente reperibili e soprattutto economici e versatili. Se si desidera dare al composto una fragranza specifica si può pur sempre ricorrere all’uso di olii essenziali dall’odore unico e inconfondibile.

Alcuni odori possono rendere il nostro ambiente domestico sgradevole, come ad esempio la puzza di fumo, di sigaro o della pipa. Fortunatamente anche in questo caso esistono dei metodi per contrastare questo disagio.

Ecco quali sono i rimedi naturali per eliminare definitivamente la fastidiosa puzza di fumo da tutti i posacenere.

Caffè e buccia d’arancia

Chi fuma o vive in casa con dei fumatori, sa bene che la prima cosa a puzzare è il posacenere. Ma l’odore di fumo si impregna pure alle pareti e ai tessuti, anche questo fastidioso problema può essere affrontato.

Tra i rimedi che consigliamo per eliminare la puzza di fumo dai posacenere il primo è l’utilizzo del caffè e di buccia di arancia tritata.

Basterà mettere un po’ di caffè in polvere che abbiamo già utilizzato nella moka e miscelarlo con della buccia di arancia tritata. Questo composto creerà un deodorante naturale che neutralizzerà la puzza di fumo.

Sale e aceto di vino bianco

Un altro rimedio per eliminare definitivamente la fastidiosa puzza di fumo su tutti i posacenere è dato dal sale e dall’aceto di vino.

Iniziamo col cospargere il posacenere con il sale, passiamo poi all’interno un panno imbevuto di aceto di vino bianco e puliamolo. Fatto questo basterà lavare il posacenere solo con dell’acqua tiepida e noteremo che la puzza sarà sparita e il posacenere sarà tornato come nuovo.

Ecco quali sono i rimedi naturali per eliminare definitivamente la fastidiosa puzza di fumo da tutti i posacenere.