Milano non è una semplice città italiana. Punto di riferimento internazionale per l’economia circolare, lo sviluppo sostenibile e la tecnologia, è la città del futuro. È la capitale italiana della moda, dell’economia e di recente si sta affermando sempre di più anche come capitale del buon cibo.

A Milano, infatti, si trovano ristoranti italiani di altissima qualità, da quelli tradizionali al 100% a quelli moderni e con un occhio alla rielaborazione. Ma Milano è una città talmente multiculturale che è possibile trovare anche locali in cui mangiare qualunque tipo di cucina internazionale. Dunque, ecco quali sono i migliori ristoranti di Milano del 2021 premiati da questa prestigiosa guida.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Soprattutto in questi ultimi due anni, il settore enogastronomico è quello che è rimasto maggiormente colpito dalla pandemia di Covid-19. Anche a Milano le conseguenze sono state devastanti. Molti ristoranti e locali storici hanno dovuto chiudere e, più in generale, la crisi ha colpito tutti.

Milano, però, ha mostrato anche una grande capacità di adattamento in questa situazione e soprattutto una voglia di resistere e di superare questo brutto periodo. A darle una mano la annuale Guida del Gambero Rosso che, per il 2021, anziché fare una guida per la sola città di Milano, ha deciso di estendere la pubblicazione e i premi a tutta la Lombardia.

Ecco quali sono i migliori ristoranti di Milano del 2021 premiati da questa prestigiosa guida

Il Gambero Rosso ha deciso di premiare numerosi ristoranti milanesi con vari premi. E quest’anno, al contrario degli scorsi anni, i premi sono andati anche a molti ristoranti lombardi dislocati nell’intera regione. Andiamo a vedere chi ha conquistato il podio.

Tre forchette

Ad aggiudicarsi le tre forchette sono stati i seguenti ristoranti:

Enrico Bartolini Mudec Restaurant – Milano;

Berton – Milano;

Cracco – Milano;

D’O – Cornaredo – Milano;

Lido 84 – Gardone Riviera (BS);

Miramonti l’Altro – Concesio (BS);

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (MN);

Seta by Antonio – Guida Milano;

Da Vittorio – Brusaporto (BG);

Vun Andrea Aprea dell’Hotel Park Hyatt Milan – Milano.

Tre gamberi

Caffè La Crepa – Isola Dovarese (CR);

La Madia – Brione (BS);

Osteria del Treno – Milano

Osteria della Villetta dal 1900 – Palazzolo sull’Oglio (BS);

Trippa – Milano.

Premi speciali

Tra i premi speciali ci sono stati soprattutto ristoranti milanesi. Ecco quali sono:

Le novità dell’anno

Acquada (ristorante) – Milano;

Bella Dentro (frutta & verdura) – Milano;

Bentoteca (giapponese) – Milano;

Crema Gelato Puro (gelateria) – Milano;

Openissimo (bistrot) – Como;

Rustikal (ristorante) – Sorisole (BG).

Miglior servizio di sala

Antica Trattoria del Gallo– Gaggiano (MI).

Miglior rapporto qualità prezzo

Casaramen Super – Milano;

Il Colmetto Rodengo – Saiano (BS);

Due Spade – Cernusco sul Naviglio;

La Locanda delle Grazie – Curtatone (MN);

Nico Noce – Milano;

Osteria Sali e Tabacchi – Mandello del Lario (LC).

Miglior comunicazione digitale

28 Posti – Milano;

Da Vittorio – Brusaporto (BG).

Approfondimento

Questa pasta estiva è leggera ma gustosissima e pronta in soli 10 minuti.