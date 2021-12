Ecco quali sono i migliori film religiosi sulla natività da vedere la notte di Natale

Dopo aver gustato quanto di buono ci sarà sulle tavole, la notte di Natale sarà probabilmente accompagnata dalla visione di buon un film a tema. Tra renne scodinzolanti e babbi natale panciuti sarà facile intrattenere i più piccini. Se lo spettatore ha qualche anno in più sarà sicuramente invogliato a vedere film della tradizione cristiana. Ecco, quindi, quali sono i migliori film religiosi sulla natività da vedere la notte di Natale.

Storie di come nasce un Salvatore

Quando l’angelo Gabriele diede l’annuncio a Maria sulla sua inaspettata gravidanza, la Storia cambiò per sempre. Il Natale è il momento migliore dell’anno per fare memoria di questo meraviglioso evento grazie a questi film da guardare nella notte santa.

1) Gesù di Nazareth, serie televisiva in cinque puntate del 1977 per la regia di Franco Zeffirelli, un vero cult internazionale. La serie tratta tutta la vita di Gesù dalla nascita alla morte e viene dato ampio spazio alla sua predicazione. Per rimanere in tema natività è fondamentale guardare i primi episodi. Lo sceneggiato è diventato un film della durata di quattro ore e nella prima parte è possibile vedere le scene della natività dall’annuncio a Maria fino alla nascita del Messia.

2) Nativity, film di produzione americana diretto da Catherine Hardwicke nel 2006, racconta della natività dal punto di vista di Maria. La fanciulla investita da un importante evento come il matrimonio con un uomo moto più grande di lei, rimane sconvolta dall’annuncio del parto. Il film racconta tutta la trafila vissuta dalla donna fino al momento della nascita del bambino. Sullo sfondo operano anche i Re Magi che cercano il bimbo e hanno precisi ordini da Erode di trovarlo.

3) Il quarto Re diretto da Stefano Reali nel 1998 e interpretato da Raul Bova. Il film tratta di un giovane apicoltore di nome Alazhar che accompagna i Re Magi. Il ragazzo si mette in cammino con il trio, ma troverà numerosi ostacoli. Numerose infatti sono le traversie che il gruppo dovrà superare per giungere alla meravigliosa scoperta. Di fronte alla capanna di Betlemme Alazhar troverà il Messia e avrà portato a termine il suo compito.

4) Per amore solo per amore, tratto dall’omonimo romanzo di Pasquale Festa Campanile con la regia di Giovanni Veronesi. La storia è incentrata sulla nascita della relazione di Giuseppe (Diego Abatantuono) e Maria (Penelope Cruz) non proprio facile e che dovrà rafforzarsi in previsione dell’arrivo del bimbo.