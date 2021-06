Viaggiare on the road è uno stile di vita economico ed avventuroso. Ma non esiste solo la famosissima Route 66 americana per fare un viaggio epico e bellissimo. Il mondo è ricco di paesaggi naturali mozzafiato e di paesi da sogno. Esistono numerosissime strade perfette per viaggiare. Sono davvero tante, molte delle quali super consigliate da chi le ha già intraprese.

Ecco quali sono i luoghi migliori per viaggiare on the road

Alcuni dei percorsi più ambiti ed amati da chi intraprende viaggi su ruote sono:

Wild Atlantic way

2.500 metri di strada fanno della Wild Atlantic way la via costiera segnalata più lunga del mondo. Si trova in Irlanda immersa nei verdi trifogli.

Cabot Trail

Strada panoramica spettacolare lunga circa 300 chilometri. Sita in Canada vanta di essere ancora più bella in autunno.

Hana Highway

Maui, Hawaii. Questa magnifica via si potranno ammirare foreste favolose, cascate spettacolari, piscine naturali e rocce strapiombanti.

Col de Turini

Tragitto che attraversa le Alpi nella zona francese. Favoloso per chi viaggia in auto, camper ma spettacolare per chi è più propenso alle due ruote!

Great Ocean road

Lunga 243 chilometri, questa famosa strada australiana è davvero favolosa e permette di ammirare anche i dodici apostoli.

Ruta 40

Anche il sud America vanta le sue spettacolari strade: la Ruta 40 è la via più lunga dell’Argentina. Oltre 5000 chilometri che attraversano lo stato da nord a sud. Più della metà di strada è sterrato. Essa attraversa vari parchi, laghi, cascate e passi montuosi.

Oberalp pass

Questa splendida strada svizzera collega le valli del Reno e della Reuss. La sua particolarità è che in inverno viene chiusa e si trasforma in una pista da sci.

Panamericana

Lunga oltre 25.000 chilometri attraversa le meraviglie peruviane tra deserti e piccoli villaggi.

Ring Road

Partendo da Reykjavík, attraverso un percorso circolare di circa 1300 chilometri tra ghiacciai e geyser, questa è la strada islandese principale, che attraversa il paese.

Strada del Karakorum

Sita in Pakistan e comunicante con la Cina, è la strada più alta al mondo: nel punto maggiore sfiora i 4.693 metri di quota.

Garden Route

Anche nel continente africano non mancano le possibilità di compiere favolosi viaggi su ruote. In Sudafrica ecco la Garden Route che collega Port Elizabeth a Città del Capo.

Ecco quali sono i luoghi migliori per viaggiare on the road, ma naturalmente sono solo alcuni degli spettacolari itinerari che si possono svolgere nei cinque continenti.