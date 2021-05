Spesso l’estate viene intesa solamente come un periodo di raccolta degli ortaggi e quindi come una conclusione di faticose lavori svolti durante la primavera. Al contrario, se si vuole godere al massimo delle sue potenzialità è meglio prestare attenzione anche nei mesi più caldi dell’anno. Allora, ecco quali sono i lavori da fare nell’orto per avere un terreno fertile e produttivo anche durante il periodo estivo. Iniziamo subito.

Pacciamatura estiva

Durante l’estate le precipitazioni diminuiscono e le temperature si alzano, rendendo estremamente importante prestare attenzione all’irrigazione dell’orto.

Per diminuire il bisogno di acqua dello stesso è meglio portare a termine un processo di pacciamatura estiva. Accumulando sul terreno uno strato di materiale di almeno 5 centimetri.

In questo modo sarà possibile evitare che l’acqua evapori velocemente durante le ore calde della giornata.

Inoltre la pacciamatura ridurrà la crescita di piante nocive nel nostro orto. Aumentando, di conseguenza, la disponibilità di sostanze nutritive per i nostri ortaggi.

Nel caso si decidesse di non far uso della pacciamatura, è importante portare avanti regolarmente la sarchiatura del terreno.

Con una piccola zappa sarà così necessario smuovere il terreno nella prossimità delle nostre piante. In tal modo si permetterà un maggiore assorbimento dell’acqua da parte delle piante. E si andrà a ridurre la presenza di piante infestanti.

Infine, è importante prestare attenzione ai momenti della giornata in cui si irriga il proprio orto. Per garantire il massimo assorbimento di acqua da parte delle piante è importante, infatti, innaffiare le stesse nelle ore più fresche della giornata. Per questo motivo, è consigliato irrigare il terreno al mattino presto. Oppure verso il tramonto.

Detto questo, seguendo questi consigli si potrà ottenere un orto rigoglioso e produttivo anche in estate.

