È importante sapere che qualsiasi fisico, con i suoi punti di forza e i suoi piccoli difetti, può essere messo in luce e valorizzato.

Molte volte, i piccoli difetti che non ci fanno sentire sicuri di noi, tendono a farci nascondere quelle parti che non amiamo.

Spesso, questo ragionamento, però, ci spinge a nascondere qualsiasi curva, indossando solo capi molto larghi.

Tendiamo, infatti, a sentirci a nostro agio solo se non ci sentiamo addosso indumenti che stringono e evidenziano qualche chilo di troppo.

In realtà, il nostro intento di valorizzarci e allo stesso tempo di nascondere ciò che di noi non ci piace possiamo ottenerlo anche in altri modi.

Ad esempio, ecco quali sono i jeans migliori da scegliere se abbiamo i fianchi larghi.

I modelli che non abbiamo mai preso in considerazione

Se abbiamo i fianchi larghi e perciò un fisico a pera o a clessidra, di solito, il nostro punto forte, da mettere in evidenza, è la vita stretta.

Mentre le cosce e spesso, anche i polpacci e le caviglie possiamo metterli meno in evidenza.

Sapendo queste cose, possiamo ora capire quali sono i jeans migliori da indossare e da andare a cercare quando facciamo shopping.

Parliamo di quei jeans a vita alta, se possibile, a vita molto alta e che scendono dritti fino alle caviglie.

Sono molto consigliati i modelli a gamba dritta o quelli con lo spacco sul fondo.

Da considerare tra le prime scelte anche i jeans a gamba larga che si allargano ancora di più verso il fondo e che siano sempre a vita alta.

Per valorizzare questo tipo di fisico, consideriamo anche i jeans a campana, che mettono in risalto la vita stretta e rendono meno evidenti cosce e gambe.

Ecco svelati i jeans migliori da scegliere se abbiamo i fianchi larghi

Per essere sicuri di noi quando ci vestiamo, non serve nascondere tutto, indossando solo capi molto larghi.

I modi per renderci giustizia ci sono. Essendo a conoscenza di questi piccoli trucchi, scopriremo un mondo nuovo di indumenti da scegliere e indossare.