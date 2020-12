Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Moltissime persone che hanno dei gatti amano tutto di loro, a parte un piccolo particolare: i miagolii. Per quanto, infatti, sia piacevole sentire un miagolio di benvenuto, stare svegli tutta la notte a sentire le serenate del micio non piace a nessuno. Vi sono, però, dei mici che tendono a parlare meno dei propri pari. Ecco quali sono i gatti più silenziosi secondo gli esperti.

Gatti in casa, gioie e dolori

Convivere con un gatto in casa può essere pieno di gioie per qualsiasi padrone. I mici sono capaci di inondare la propria famiglia di amore e affetto.

Allo stesso tempo, però, alcuni particolari felini possono creare non pochi problemi. Unghiate sui mobili e sui divani, peli ovunque e notti insonni possono essere alcuni dei lati negativi della compagnia felina.

Queste notti insonni possono essere causate da una tendenza genetica al miagolio. Ogni razza, infatti, è più o meno predisposta a miagolare a seconda della propria genetica. Alcuni interventi umani, quali la sterilizzazione, possono diminuire questa tendenza in alcuni momenti dell’anno, ma non eliminarla.

Ecco perché è importante essere coscienti di quali sono i gatti più silenziosi nel momento in cui si acquista un micio.

Ecco quali sono i gatti più silenziosi secondo gli esperti

Due tra le razze che miagolano meno, secondo gli esperti, sono il blu di Russia e l’abissino. È necessario, però, fare una netta distinzione tra le due razze.

Mentre il blu di Russia tende ad essere un micio discreto in tutto, lo stesso non si può dire per l’abissino. Quest’ultima razza tenderà, infatti, ad essere più silenziosa della media, ma in quanto ad energia e voglia di giocare non è seconda a nessuno.

Allo stesso tempo, se non si vuole un micio particolarmente comunicativo è meglio evitare i siamesi, razza di gatti tanto intelligenti quanto chiacchieroni.