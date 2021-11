Ecco quali sono i difetti peggiori di ogni segno zodiacale secondo gli esperti di astrologia

Ognuno di noi è una perfetta combinazione di vizi e virtù: veniamo continuamente lodati per alcune nostre qualità e siamo invece criticati per altri atteggiamenti.

Certo, molto fa il contesto in cui siamo stati cresciuti ed educati, ma è innegabile che, come sempre, ci sia anche lo zampino dello zodiaco.

L’influenza di stelle e pianeti si manifesta nelle nostre peculiarità caratteriali e nel modo in cui ci rapportiamo agli altri.

Spesso capita di parlare della propria esperienza negativa con qualcuno additando come responsabile il suo segno zodiacale.

Del resto, generalmente, sono proprio i difetti a rimanere più impressi nella nostra memoria e spesso sono anche le caratteristiche della nostra personalità in cui ci identifichiamo maggiormente.

Scopriamo, allora, quali sono i difetti peggiori di ciascun segno zodiacale: un buon modo per conoscersi, fare autocritica e perché no, provare a migliorarsi.

Ariete

Apriamo le danze con il primo segno dello zodiaco, frequentemente accusato di impulsività e arroganza.

Meglio mettere da parte l’ego smisurato per evitare problemi sul lavoro e soprattutto in amicizia.

Toro

Nonostante possa apparire forte e determinato, è travolto da un’irrazionale paura dei cambiamenti e questo lo porta a non schiodarsi dalle sue convinzioni, venendo accusato di testardaggine.

Sicuramente non è facile, ma bisogna provare ad aprirsi ad altri punti di vista.

Gemelli

Al contrario dell’Ariete, i Gemelli pensano e ripensano, analizzando ogni minimo dettaglio.

Un simile comportamento non può che generare ansia nelle persone che stanno loro intorno.

La soluzione? Ovviamente, pensare di meno.

Cancro

Dominati dalle emozioni, i Cancro vengono definiti ipersensibili, ma sono anche veri e propri manipolatori. Si crogiolano nel vittimismo e sono molto abili a tenere accanto a sé le persone.

Dovrebbero invece imparare ad analizzare il loro bagaglio emotivo, allontanandosi da chi non amano davvero.

Leone

Ama stare al centro dell’attenzione e padroneggia la scena come un bravo attore protagonista, mentre gli altri si sentono sminuiti al ruolo di pallide comparse.

Consiglio: ridimensionarsi.

Ecco quali sono i difetti peggiori di ogni segno zodiacale secondo gli esperti di astrologia

Continuiamo, dunque, a scoprire le pecche caratteriali degli altri segni dello zodiaco.

Vergine

Come i Gemelli, anche i nati sotto questo segno sono estremamente pignoli e, come se non bastasse, pure ipercritici.

La parola d’ordine è una sola: relax.

Bilancia

Il segno più armonioso dello zodiaco, si perde in un’ossessiva ricerca dell’equilibrio.

Per lo stesso motivo, tenta in tutti i modi di evitare il conflitto, ma rischia di peggiorare le cose se non parla chiaramente.

Scorpione

Come l’animale che lo rappresenta, è vendicativo e incapace di “andare oltre”.

Il segreto sta nel controllare il risentimento: solo così può evitare di allontanare le persone, anche le più care.

Sagittario

Al contrario della fin troppo diplomatica Bilancia, questo segno non ha peli sulla lingua.

Estremamente schietto, dovrebbe imparare a intraprendere le conversazioni con più calma.

Capricorno

La sua serietà, combinata alla freddezza, si traduce in un atteggiamento ai limiti della spietatezza.

Sarebbe bene cominciare a prendersi cura degli altri, scoprendo così la bellezza della condivisione.

Acquario

Questo segno d’acqua sembra vive in un fluttuante mondo tutto suo e per questo fatica ad esprimersi e trasmettere le proprie emozioni.

C’è un po’ da lavorarci, ma nulla è impossibile.

Pesci

Bugiardi per natura, sfruttano la menzogna per scappare dalla realtà che non riescono ad affrontare.

Parola d’ordine: coraggio.

Ecco, dunque, quali sono i difetti peggiori di ogni segno zodiacale secondo gli esperti di astrologia.

Approfondimento

Se siamo dei ritardatari cronici la colpa potrebbe essere del nostro segno zodiacale.