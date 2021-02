Ecco quali sono i colori che più ci esaltano se abbiamo queste caratteristiche 

Quando compriamo dei vestiti, degli accessori o ci trucchiamo le scelte che facciamo sono sempre molto importanti. La scelta non dovrebbe ricadere solo sulla marca di una maglietta o su come un qualsiasi capo si adatta alle nostre forme. Il colore è fondamentale. Negli anni ci siamo creati un nostro stile, un nostro segno caratteristico in base a quello che più ci faceva sentire a nostro agio.

Molto importanti sono stati i complimenti che abbiamo ricevuto rispetto a un colore che cadeva a pennello con il colore dei nostri occhi o della nostra pelle. Abbiamo perciò continuato a vestirci con i colori che ci siamo sempre visti meglio addosso. In realtà però esiste un modo preciso per capire cosa ci valorizza di più. È normale che il nostro gusto, le temperature e l’umore influiscono molto però sulle nostre scelte.

Ecco perciò quali sono i colori che più ci esaltano se abbiamo queste caratteristiche.

La donna inverno

Il modello preso in considerazione è quello delle stagioni. Esistono caratteristiche che dobbiamo sapere riguardo alle stagioni per capire quella a cui apparteniamo.

La donna inverno è sicuramente quella che presenta colori scuri. Quindi capelli neri, castano scuro, qualche volta con riflessi che danno sul rame. Occhi sul marrone scuro, nero, verde tendente al grigio. Non dimentichiamo la carnagione che può variare da un avorio a quella olivastra. Molto importanti sono le vene blu visibili nella porzione interna del polso che danno il sottotono della nostra carnagione.

Qualche piccola dritta

In questo caso i colori che più si adattano a queste caratteristiche sono il grigio, il bordeaux, il blu e il viola.

Qualche volta possiamo essere molto eleganti con capi che presentano qualche sfumatura di verde e di rosso. I colori che invece non risaltano le nostre caratteristiche sono sicuramente il beige, tutto ciò che tende all’oro, l’arancione e il marrone. Ciò che infatti andrebbe evitato sono i colori autunnali che non si sposano perfettamente con i nostri punti forti.

