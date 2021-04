Il sogno della maggior parte delle donne sarebbe quello di fare shopping e comprare dei vestiti in grado di snellire la figura e nascondere qualche piccolo difetto. Ogni donna è fisicamente diversa dalle altre, l’importante è scegliere l’abbigliamento che risalta al meglio le forme. Stare bene e sentirsi a proprio agio con il corpo, in qualunque occasione. Dal lavoro, all’aperitivo con le amiche, alla spesa al supermercato.

I colori che snelliscono

Non solo gli accessori e la forma dei vestiti, ma anche la nuance dei colori ci viene in aiuto per snellire la figura.

Ecco quali sono i colori assolutamente da indossare per nascondere i difetti e farci sembrare più magre.

Il nero. È il colore per eccellenza che snellisce ogni figura. Un colore raffinato ed elegante che attraverso un effetto ottico, aiuta ad assottigliare la vita e i fianchi. Per amplificare questo effetto, bisogna indossare abiti dal tessuto leggero e morbido come la seta, che scivola dolcemente sul corpo.

Il blu. In tutte le sue sfumature più scure. Svolge la stessa funzione del nero. Può essere un valido sostituto al total black se non si vuole incupire l’outfit. Un abito lungo di seta o una blusa morbida che copre i fianchi.

Il bordeaux. Un colore elegante, femminile e sensuale. Questo mix tra rosso e marrone, aiuta visivamente a diminuire un seno abbondante.

Il marrone. Sempre in tutte le sue sfumature di scuro è un’ottima soluzione per mascherare qualche chilo di troppo. Abbinato, poi, ad accessori chiari in contrasto, può creare un mix perfetto di eleganza.

Mix di colori. Le tinte scure ci vengono in aiuto per snellire ed assottigliare la figura. Si possono mixare i colori e i diversi tessuti. Giocare con contrasti chiari per esaltare le parti del corpo che più ci piacciono e nascondere quelle che non ci fanno sentire a nostro agio.

