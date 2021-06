Ecco quali sono i cinque libri da portare al mare per godersi un piacevole e irrinunciabile momento di relax sotto l’ombrellone.

Finalmente è giunta la stagione più attesa dalla maggior parte delle persone: l’estate. Tra un distensivo bagno a mare e il calore del sole non si può perdere l’occasione di leggere anche un buon libro. Ma quali sono le letture migliori da concedersi per regalarsi un ottimo momento di relax?

Ecco quali sono i sette libri da portare al mare per godersi un piacevole e irrinunciabile momento di relax sotto l’ombrellone.

Tra conoscenza e risate

Per gli amanti dell’umorismo non si può perdere l’occasione di leggere La piccola farmacia letteraria di Elena Molini. Pagina dopo pagina sarà divertente conoscere le avventure della protagonista principale per cercare di trovare la giusta strada per se stessa. È un libro in cui possono rispecchiarsi tante giovani donne e sarà entusiasmante capire come un semplice libro possa diventare una vera e propria cura per l’anima.

Se si apprezzano i racconti romanzati e basati sulle storie vere continua la saga dei Florio con L’ inverno dei leoni. L’autrice tornerà ad intrecciare varie storie ma, questa volta, ruolo di spicco avranno due figure femminili. Sarà interessante scoprire come la storia dei Florio continui a vivere ancora oggi, facendo battere i cuori della Sicilia e di una splendida città.

Per gli amanti dell’attualità e della musica il libro dell’estate è il racconto della vita di Franco Battiato a cura di Aldo Nove.

Storie di vita

La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire è il libro che ci serve per sorridere analizzando aspetti concreti della nostra vita. Fran Lebowitz è definita dalla critica come la voce umoristica più sferzante d’America. Un motivo in più per conoscere il suo parere su argomenti attuali e dibattuti.

Infine, Greenlights l’arte di correre in discesa di Matthew McConaughey. Autore conosciuto dai più per via del suo passato cinematografico, si presenta in una veste inedita per raccontare la storia della sua vita. L’ispirazione dell’autore è nata dopo aver preso un biglietto di sola andata per il deserto ed in questo luogo magico ha deciso di raccontare la testimonianza della sua vita. Una vera e propria lettera d’amore alla vita, dove non sono mancate delusioni, difficoltà e tanta voglia di farcela ad ogni costo.

