Ecco quali sono i centrifugati dimagranti che ci faranno perdere quel chilo di troppo in vista dell’estate

L’estate è ormai alle porte, le temperature si sono alzate e oltre a voler passeggiare all’aria aperta si ha voglia di andare al mare. Alcuni di noi si stanno già allenando per ritrovare la propria forma fisica.

Sappiamo bene che l’allenamento da solo non basta, bisogna anche seguire un regime alimentare sano ed equilibrato che ci aiuti a reggere gli sforzi. Oltre al cibo che scegliamo di mangiare, dobbiamo prestare attenzione a ciò che beviamo. Alcune volte causa dell’aumento di peso è dato anche dal consumo di succhi e bevande industriali che contengono zuccheri aggiunti.

In vista dell’estate molti hanno programmato di disintossicare il corpo e di avere una forma fisica sana e smagliante. Ciò è possibile, se si sanno quali sono i centrifugati dimagranti che ci faranno perdere quel chilo di troppo in vista dell’estate.

Centrifugato dimagrante al Kiwi e limone

I centrifugati sono un mix di frutta e verdura, sono consigliati per depurare l’organismo e fornire i sali e i minerali di cui si ha bisogno. Vi sono alcuni centrifugati che hanno il potere di far perdere peso eliminando i liquidi in eccesso e bruciando i grassi.

Questo è il caso del centrifugato a base di kiwi, succo di limone e zenzero. Il kiwi è ricco di vitamina C e vitamina E, e può essere considerato un potente brucia grassi ed è inoltre depurativo. Anche il limone è un ottimo brucia grassi e lo zenzero invece gode di proprietà disintossicanti e digestive. Questi tre ingredienti messi insieme formano un perfetto centrifugato dimagrante.

Ananas

Oltre al kiwi, ci sono altri frutti che aiutano il corpo a depurarsi e a perdere quel chilo in più. Tra questi possiamo menzionare l’ananas che accelera il metabolismo, aiuta a digerire meglio ed è un ottimo brucia grassi.

Possiamo unire all’ananas del finocchio, anche questo rientra tra i cibi depurativi che aiuta a liberarci della pancia gonfia. Anche questo abbinamento ci permette di creare un centrifugato che snellisce e fa stare in salute il nostro corpo.

Ecco quali sono i centrifugati dimagranti che ci faranno perdere quel chilo di troppo in vista dell’estate