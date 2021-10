Anche se il detto vuole che sia il cane ad essere il migliore amico dell’uomo molti di noi sanno che non è proprio così.

Chi possiede un animale, cane o gatto che sia, sa bene quanto affetto siano in grado di donare i nostri amici a quattro zampe.

Quando uno di questi “pelosi” entra a far parte delle nostre vite non c’è più alcuna distinzione o proverbio che tenga.

Li amiamo incondizionatamente così come loro fanno con noi.

Tuttavia, nel linguaggio comune, quando parliamo di due persone che non vanno esattamente d’accordo li inquadriamo dicendo “sono come cane e gatto”.

Questo perché in effetti, non solo nei film e nei cartoni animati, la convivenza di cani e gatti potrebbe non essere così semplice e pacifica.

Questo potrebbe farci desistere dall’idea di accogliere in casa un nuovo cucciolo o un micetto, soprattutto se abbiamo dei bimbi piccoli.

Ecco quali sono i cani più pacifici e adatti a convivere sia con gatti che con bambini

Visto da fuori in effetti può sembrare una follia, ma ci sono alcune razze di cani in particolare che potrebbero fare al caso nostro.

Se siamo intenzionati ad allargare anche la nostra “famiglia animale” possiamo orientarci contattando allevatori esperti e negozi specializzati.

Se vogliamo intanto farci un’idea ecco quali sono i cani più pacifici e adatti a convivere sia con gatti che con bambini.

Border Collie e Cocker Spaniel

Si tratta di due razze di stazza media molto attive e dalla spiccata intelligenza.

Oltre ad essere sempre alla ricerca di un compagno d’avventure, sia animale che umano, il Border Collie e il Cocker Spaniel sono anche profondamente affettuosi.

Carlino

È una razza di taglia piccola molto particolare.

Estremamente dolci e pacifici, i carlini amano condividere i loro spazi anche con altri animali compresi i felini.

Questo li rende particolarmente adatti a famiglie anche molto allargate.

Spazio anche ai “grandi”

Anche tra i cani di taglia grande possiamo trovare dei giganti buoni.

Labrador

Il labrador è il cane “da famiglia” per eccellenza, protagonista di tantissimi spot che li vedono giocherellare con grandi e piccini.

Oltre a possedere un animo gentile questi cagnoloni amano fare lunghe dormite, meglio se in compagnia di un altro amico a quattro zampe.

Bovaro del Bernese

Infine, ma non in ordine di importanza, troviamo questa splendida razza che può raggiungere anche i 70 kg.

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri animali ama fare branco ed è un gran “compagnone”.

Tende inoltre ad essere molto protettivo non solo con i bambini ma in generale con chi è molto più piccolo, gatti compresi.

A questo punto non abbiamo altre scuse per non metterci in cerca del cucciolo adatto.

Saremo ripagati con tanto tanto amore, qualche pelo e qualche piccolo dispetto che non tarderanno a farsi perdonare.

