Ecco quali sono i cani di piccola taglia che ancora non conosciamo e possono renderci felici

Tutti noi stiamo patendo questo periodo di “vita domestica forzata” causato dalla pandemia. Soprattutto dato che in alcuni periodi dell’anno non siamo potuti uscire di casa. Se non per motivi specifici.

I nostri animali, però, possono esserci di grande aiuto. Ad esempio, i nostri cani ci offrono una valida opportunità per uscire e tenerci in movimento.

Ma se ancora non siamo così fortunati da avere un cane, come possiamo trovarne uno adatto a noi?

Sappiamo che esistono molte razze canine. Che siano di taglia medio/grossa o piccola ne possiamo trovare svariate. Spesso ciascuna di esse ne racchiude dei sottogruppi.

Ovviamente se viviamo in un appartamento ci conviene scegliere un cane piccolo.

Vediamo quindi quali sono i cani di piccola taglia che ancora non conosciamo e possono renderci felici.

Welsh Corgi Pembroke

È un adorabile cagnolino famoso soprattutto per la sua forma allungata e le zampette corte. Inoltre, il colore del suo pelo ha tre varianti. Tostato, Non tostato e bruciato… Sì, proprio come la doratura del pane!

È un ottimo cacciatore ed ha origini britanniche. Ovviamente è il preferito della Regina d’Inghilterra.

Cocker Spaniel

Questa razza è elegante ed aristocratico nei modi di fare. Inizialmente era anch’esso adibito alle funzioni di caccia. È un ottimo nuotatore ed il colore del suo manto può avere diciotto varianti.

Ama giocare ma dimostra molta intelligenza nelle attività quotidiane. Inoltre, ha un animo sensibile e questo lo porta a cercare continue coccole e attenzioni.

Cavalier King

Per finire, questa razza ha come tratto distintivo le lunghe orecchie cascanti. Il suo manto setoso può avere quattro varianti di colorazione. Di indole gentile ed allegra, si adatta perfettamente alle famiglie con bambini. Ma attenzione! Questo adorabile cagnetto si annoia facilmente. Meglio tenerlo sempre attivo anche perché prende peso facilmente.

Ora che abbiamo scoperto quali sono i cani di piccola taglia che ancora non conosciamo e possono renderci felici non ci resta che trovare il nostro fedele compagno. Non a caso il cane è il miglior amico dell’uomo.

Approfondimento

