Ecco quali sono i benefici fisici sorprendenti che otteniamo facendo regolarmente le trazioni alla sbarra.

Molti di noi in questo periodo si stanno nuovamente avvicinando all’attività fisica, manca veramente poco all’estate e vogliamo essere in gran forma.

Gli esercizi che si fanno di più sono quelli addominali, le cosce e i glutei ma è giusto non trascurare tutto il resto del corpo. Ci sono parti altrettanto importanti che vanno allenate con lo stesso impegno che mettiamo per le parti sopraccitate, come ad esempio il polpaccio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In un articolo precedente abbiamo spiegato perché è corretto dedicare una parte di esercizi anche a questa parte del corpo.

Ci sono tanti modi e tanti esercizi per allenare le parti del corpo che spesso trascuriamo, come ad esempio le spalle e la spina dorsale. Per questo motivo, in questo articolo introdurremo quali sono i benefici fisici sorprendenti che otteniamo facendo regolarmente le trazioni alla sbarra.

Schiena forte e muscolosa

Se è la prima volta che ci approcciamo ad una sbarra, consigliamo di lasciarsi guidare da chi è più esperto di noi in merito. Ogni movimento sbagliato potrebbe farci male, quindi iniziamo con una persona che possa seguirci, soprattutto per correggere la presa e i vari movimenti.

Il primo beneficio che possiamo menzionare facendo le trazioni alla sbarra è che lavoreremo tutta la parte superiore del corpo. Lavorando regolarmente con questo strumento avremo una schiena forte e muscolosa. Questo è un ottimo modo per aumentare la forza, lo noteremo anche sulle braccia dato che grazie a loro a solleviamo il corpo.

Un esercizio per tanti muscoli

Un altro vantaggio a cui pochi pensano è che facendo le trazioni alla sbarra, si coinvolgono tanti muscoli. Dalla mano fino al core, parte fondamentale che garantisce stabilità, controlla la postura ed evitare possibili dolori alla schiena. Quindi è importante allenare anche questa parte e grazie alle trazioni alla sbarra è possibile. Basta un solo esercizio e un solo strumento per allenare tanti muscoli.

Ecco quali sono i benefici fisici sorprendenti che otteniamo facendo regolarmente le trazioni alla sbarra.