Stretti nella morsa della crisi, ogni giorno fare la spesa e far quadrare i conti di casa può diventare una vera impresa. Sapete cari Lettori di Pdb quanto ci tengano i nostri Esperti a consigliarvi, attraverso questi articoli, le vie per mangiare in maniera sana, con un occhio al portafoglio. Possiamo infatti fare entrambe le cose: risparmiare e portare in tavola alimenti sani. Ecco quali sono i 5 cibi più economici ma salutari, a detta della scienza alimentare.

Fagioli e legumi

Da sempre fagioli e legumi sono considerati una fonte proteica ricca, ma a basso costo. Donano sazietà, sono anche particolarmente saporiti e apportano quel giusto mix tra vitamine e proteine. Cosa non da poco, abbassano il livello del colesterolo cattivo.

Le patate

Con le cipolle, le patate, da quando furono importate in Europa dopo la scoperta dell’America, sono sempre state considerate il cibo dei poveri. In maniera però assolutamente sbagliata, perché questo tubero nutriente è ricco di minerali, fibre e vitamine. Senza contare che è molto apprezzato dai bambini.

Le uova

Immediatamente dopo la guerra, e parliamo ovviamente dell’ultima, possedere qualche gallina in grado di fare le uova era considerata una vera e propria ricchezza. Le uova infatti forniscono proteine, non fanno ingrassare e prevengono le malattie cardiovascolari. Ecco quali sono i 5 cibi più economici ma salutari, tra cui le uova adatte a molte gustose ricette.

La pasta

Tra gli alimenti più gettonati per il loro rapporto prezzo qualità, non poteva mancare l’orgoglio della cucina italiana: la pasta. Non dobbiamo abusarne, ma mangiare un bel piatto di pasta di grano duro dona sazietà, carboidrati e fibre in grado di farci da benzina per tutta la giornata.

La carne bianca

Saper bilanciare i conti di casa significa anche acquistare la carne bianca, senza spendere un occhio della testa. Oggi infatti possiamo comprare pollo e tacchino di aziende e allevamenti italiani a prezzi assolutamente competitivi. Basterà semplicemente scegliere le offerte giuste, armarsi di volantini commerciali e farsi amico il macellaio del quartiere!

