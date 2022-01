Ecco quali sono i 4 lavori digitali più ricercati nei prossimi anni in Italia e non solo

La vita da dipendente pubblico e privato mette una certa sicurezza e tranquillità economica, tanto cara ai nostri nonni. Ma nella società contemporanea e fluida del mondo di oggi le certezze lavorative vengono sempre meno. Ecco perché è preferibile studiare e fare pratica in diversi campi. Ciò amplierà le nostre conoscenze ma anche le nostre competenze. In vista di un futuro lavorativo in continua evoluzione e mutazione che va verso il mondo delle professionalità online ecco quali sono i 4 quattro lavori digitali più ricercati nei prossimi anni in Italia e non solo.

Studio ma anche tanta pratica

Studi recenti affermano che a causa della pandemia, la spinta verso il lavoro digitale e online è stata quantificata a dismisura. Molte aziende infatti hanno dovuto creare i propri profili online per farsi conoscere e vendere i loro prodotti. Per garantirsi un futuro lavorativo sereno, dunque, è necessario fare tanti studi di settore ma anche compiere tanta pratica nel mondo digitale. I lavori più richiesti nei prossimi anni si muovono in questi ambiti e queste sono le figure più ricercate.

Web content editor è un professionista della comunicazione scritta. Molte infatti sono le aziende fisiche e online che avranno bisogno di autori che possano valorizzare il loro modo di presentarsi su internet. Avere una pagina Facebook o Instagram sarà necessario anche per il panificio sotto casa. Ecco perché molte piccole imprese avranno bisogno di professionisti che li aiutino a parlare di sé agli altri. Che insomma sappiamo scrivere e presentarsi ad un pubblico sempre più ampio.

Social media manager è una figura professionale che opera nell’ambito digitale con compiti e obiettivi specifici. Egli deve possedere molte competenze, saper lavorare in team e occuparsi sia del marketing che della pubblicità dell’azienda presente sui social. Il social media manager deve dunque attuare una strategia che possa ampliare la clientela dell’azienda e mantenerla nel tempo.

Ecco quali sono i 4 lavori digitali più ricercati nei prossimi anni in Italia e non solo

Seo specialist o consulente Seo è un professionista che si occupa di lavorare sulle parole chiave. Le cosiddette keyword, infatti, se ben utilizzate permettono all’azienda di posizionarsi tra le prime pagine dei motori di ricerca. Google, ad esempio, premia l’ottimizzazione della pagina convertendo i clienti in denaro per le aziende che sfruttano la tecnica Seo.

Marketing specialist: nel mondo del marketing molteplici sono le figure che ne derivano. Essere un marketing specialist prevede conoscenze e competenze sia nel campo del web che della comunicazione. Essere, ad esempio, un digital marketing specialist comporta conoscenze Seo, ma anche analisi di mercato e la conoscenza delle sue dinamiche affinché un brand abbia successo.