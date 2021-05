Ecco quali sono i 4 errori da non commettere mai se si indossano sandali alla schiava ed in particolare uno è da evitare assolutamente

Arriva l’estate e scatta subito la voglia di abiti leggeri e freschi ma soprattutto scarpe comode pronte per la stagione. Sicuramente il modello di scarpe fra i più originali e alla moda nel periodo estivo sono i sandali alla greca o conosciuti anche come i sandali alla schiava.

Ecco però quali sono i 4 errori da non commettere mai se si indossano sandali alla schiava ed in particolare uno è da evitare assolutamente.

Il riferimento è ai lacci che possono scivolare mentre si cammina ma anche alcuni errori che si fanno quando si indossano. Nelle prossime righe scopriremo cosa evitare e quali nodi fare a seconda della situazione.

I primi 2 errori

Il primo errore da evitare è quello di scegliere colori troppo sgargianti. Infatti, sono raccomandati colori neutri in una versione lucida se ci sono eventi importanti, oppure opaca.

In questo modo è possibile puntare sulla versatilità della calzatura che può andare bene con gonne, abiti leggeri e corti. Per tale ragione sono da evitare i pantaloni come i jeans a meno che non si opta per un sandalo con tacco allacciato alla caviglia.

Il secondo errore sulla scia del precedente è quello di non abbinare accessori che siano troppo sgargianti. Il riferimento è a foulard, abiti, gioielli o borse.

È consigliabile mantenersi sul sobrio. Nonostante siano scarpe che amano i grandi palcoscenici possono però essere molto comode per le passeggiate.

L’errore più grave e l’allacciatura troppo stretta

Il modello più in voga, cioè quello basso e rasoterra, è consigliabile per grandi passeggiate in città ma anche nelle zone balneari. Attenzione però a non commettere assolutamente quest’errore. Ovvero di indossarli per camminare sulla spiaggia. Sono sconsigliatissimi in tal senso perché la sabbia si attacca ai lacci ed il rischio è quello di far attrito con la pelle con conseguenti irritazioni.

Infine, l’ultimo errore da non commettere è quello di non allacciarli troppo stretti. Anche se si teme che possano scivolare, stingerli troppo quando vengono intrecciati, può far male alla circolazione.

È sufficiente fare un buon nodo. Quindi ecco quali sono i 4 errori da non commettere mai se si indossano sandali alla schiava ed in particolare uno è da evitare assolutamente.