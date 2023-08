Ecco quali sono i 3 articoli più sporchi di casa tua: ospitano milioni di batteri e bisogna fare attenzione

Non conta quanto puliamo casa, questi 3 oggetti diffusissimi sono un vero e proprio concentrato di batteri.

Pulire casa è fondamentale per vivere in un ambiente davvero salutare. Detto questo, è anche vero che ognuno ha il proprio concetto di pulizia. C’è chi pulisce casa tutti i giorni, chi concentra le pulizie nel fine settimana e chi, addirittura, si concede il lusso di pulire casa ogni due settimane o più. Anche i più ossessionati dalla pulizia, però, rimarranno sbalorditi da quello che leggeranno tra poco. Nonostante si possa pulire casa tutti i giorni, ci saranno sempre degli oggetti che rimarranno profondamente pregni di batteri e microrganismi. Stiamo parlando, in particolare, di 3 oggetti presenti nelle case di tutti noi, perché molto diffusi e utili a compiere le azioni più basilari che esistano.

La cosa più sorprendente in assoluto, però, è capire che, tra questi articoli, ce ne sia uno che addirittura utilizziamo a diretto contatto col nostro corpo. Ecco perché è importante pulire bene gli oggetti e sostituirli a ritmi regolari. Scopriamo di cosa stiamo parlando e prepariamoci a rimanere a bocca aperta.

Ecco quali sono i 3 articoli più sporchi che puoi trovare in casa: uno lo usiamo in cucina, gli altri due li troviamo in bagno

L’avvento della tecnologia ha sicuramente migliorato la nostra vita e ci ha alleggerito di alcune mansioni quotidiane. Molte persone, ad esempio, per lavare i piatti inseriscono tutto nella lavastoviglie, azionano il lavaggio e si assicurano, così, una pulizia profonda delle stoviglie.

Ci sarà sempre, però, quell’articolo o quell’oggetto che saremo costretti a lavare con la spugnetta per i piatti. Ebbene, propria quest’ultima ospiterebbe miliardi di batteri, come la salmonella o l’escherichia coli. Per questo motivo, sarebbe bene sostituire questi oggetti almeno una volta ogni tre settimane o un mese al massimo. Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che la soluzione migliore per lavare i piatti sarebbe quella di utilizzare, invece delle classiche spugnette, le spazzole da cucina.

Attenzione perché non è il water

Ci dobbiamo trasferire in bagno per capire quali siano il secondo e il terzo oggetto incriminati. Sarà una sorpresa scoprire che il primo articolo è qualcosa che ci passa tra le mani tutti i giorni e che utilizziamo per la nostra igiene personale. Stiamo parlando dello spazzolino. Che sia elettrico o manuale, la superficie dello spazzolino ospita un tripudio di batteri, ma questo non è l’unico motivo per cui andrebbe sostituito di frequente. Infatti, le setole della testina dello spazzolino tendono a consumarsi molto velocemente, soprattutto se, per lavare i denti, eseguiamo movimenti molto energici. Questo potrebbe rovinare lo smalto dentale, ed ecco perché lo spazzolino manuale (o la testina di quello elettrico) andrebbero sostituiti ogni 3 mesi.

Infine, non ci sorprenderà scoprire che anche lo spazzolone che usiamo per il water è uno dei più inquinati da sporco e batteri. Ecco quali sono i 3 articoli più sporchi in casa. Venendo a contatto con l’ambiente del water, infatti, lo spazzolone ospiterà moltissimi batteri fecali. Per questo, la tecnica migliore per pulirlo sarà metterlo in ammollo in una soluzione di metà acqua e metà candeggina, e lasciare il tutto a riposo per almeno un paio d’ore. Questa soluzione permetterà una disinfezione profonda e anche un’azione pulente e sbiancante molto valida.