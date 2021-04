Ecco quali sono i 2 prodotti per pulire i mobili della cucina e prevenire gli aloni

Ogni volta è sempre la stessa storia. Non si fa in tempo a pulire la cucina, e per chissà quale motivo, nel giro di qualche minuto, torna ad essere un caos infernale. Eppure, si è era stati così oculati nella scelta della cucina: il piano migliore, i pensili più pregiati, i fornelli in acciaio inox.

Ma è sempre sporca! La cosa più fastidiosa sono quei maledetti aloni che tornano sempre.

Ma anche le incrostazioni di sugo, le briciole infilate in ogni angolo, le macchie di olio che più si strofinano più rimangono. Che fare quindi? Arrendersi a ditate, aloni e macchie? Optare per il food delivery e smettere di cucinare per sempre? Ci sono soluzioni meno drastiche e decisamente più low cost.

Ecco quale sono i 2 prodotti per pulire i mobili della cucina e prevenire gli aloni.

Aceto

Questo è un rimedio ecologico ed economico. L’aceto grazie al suo incredibile potere sgrassante ha un azione antimacchia, che oltre ad eliminare il cento per cento delle incrostazioni, riuscirà a prevenire gli aloni.

In più, conferisce a mobili e superfici un tocco di brillantezza che non guasta mai.

Il consiglio è quello di prendere una ciotola, aggiungere due bicchieri di acqua tiepida e un bicchiere di aceto. Ovviamente le quantità possono aumentare o diminuire in base alla necessità. Con un panno da cucina in microfibra, strofinare fino a quando i mobili non torneranno come nuovi. Se l’odore di aceto dovesse essere troppo forte, il consiglio è quello di aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda o arancia.

Pulivetri

Il pulivetri è un prodotto che si trova in tutte le abitazioni. Ma di solito, viene usato per pulire i vetri, gli specchi o le finestre.

La finalità di questo prodotto è smacchiare e far brillare, esattamente ciò che si vuole per i ripiani della cucina. Aiutandosi sempre con un panno in microfibra, spruzzare il prodotto e passare con il panno fino a quando i piani da lavoro non saranno lucidi.

Ecco quali sono i 2 prodotti per pulire i mobili della cucina e prevenire gli aloni, che ci faranno risparmiare tempo e stress nelle pulizie di casa.