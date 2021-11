Ecco quali sono gli sport da praticare assolutamente perché ci fanno bruciare più calorie

Per raggiungere la forma fisica perfetta bisogna stare attenti a molti fattori, dall’alimentazione all’attività fisica. Lo sport ci aiuta sicuramente in questo e data la grande varietà che ci viene proposta, possiamo scegliere di praticarne uno con grande dedizione.

Oltre ad aiutarci ad eliminare tossine dal nostro corpo e ad essere un vero e proprio sfogo per ansie e stress, lo sport ci fa anche bruciare calorie. Se abbinato ad una corretta dieta, ci aiuta anche a perdere chili e a mantenere il nostro peso forma. Vediamo allora quali sono gli sport da praticare assolutamente perché ci fanno bruciare più calorie.

La bicicletta può essere un ottimo allenamento da fare in compagnia perché tra una pedalata e l’altra si possono scambiare due chiacchiere e bruciare molte calorie

Le prime fra tutti sono sicuramente le arti marziali e da combattimento. Karate, taekwondo, ma anche la boxe e il kickboxing sono tra gli sport in cui si brucia di più. È prevista, infatti, un’attività aerobica finalizzata alla resistenza, che se quotidiana o comunque sovente consente di bruciare tantissime calorie. È un’attività completa che permette il movimento di tutto il corpo, da gambe a braccia all’addome. Si bruciano circa 900 kcal all’ora se fatto correttamente.

Anche il nuoto è uno dei migliori sport da praticare per eliminare il peso. Si parla di circa 730 kcal all’ora, se le vasche vengono fatte con una certa frequenza. Oltre a muovere tutti i muscoli, il fatto che si faccia in acqua garantisce dei benefici alla circolazione. Non prevede carichi di nessun tipo e quindi può, anzi deve, essere praticato dalle persone in sovrappeso o che hanno problemi alle articolazioni.

Calcio e corsa sono altri due sport incredibilmente benefici per la perdita di peso. Giocare una partita con gli amici arriva a farci bruciare anche 900 kcal per via dell’alternanza tra scatti e corsa continua più lenta. La corsa è l’esercizio fisico più alla portata di tutti e anche il più rapido e comodo. Si può correre a tutte le ore e dove vogliamo, sia a casa sul tapis roulant che al parco della nostra città, e si arrivano a bruciare più o meno 600 kcal all’ora. È consigliato cominciare gradualmente con 30 minuti di corsa e poi aumentare fino ad un’ora. È da evitare per persone che hanno patologie serie alla schiena, alla cervicale o che sono particolarmente in sovrappeso.

Infine il ciclismo. La bicicletta è ricchissima di benefici ed è uno degli sport dimagranti per eccellenza. Anche in questo caso si tratta di uno sport aerobico e ad un buon ritmo si può arrivare a bruciare circa 400 kcal all’ora. Chi vuole dimagrire deve imporsi di andarci almeno tre volte alla settimana per un’oretta. Tra i lati positivi è che è uno sport di compagnia, ed tra una pedalata e l’altra con gli amici si unisce l’utile al dilettevole.