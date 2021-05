Ogni donna dedica un po’ di tempo alla cura del corpo, ci sono coloro che preferiscono dedicarsi alla pelle, altre invece alla cura dei capelli. Sappiamo bene che prendersi cura di sé ogni tanto rappresenta una coccola verso sé stessi. In alcuni casi sarebbe necessario farlo più spesso, oltre a dare benessere, seguire piccoli accorgimenti aiuta a mantenersi giovani.

Esistono tanti rimedi naturali che possono aiutare a prendersi cura del proprio corpo. Ricordiamo però che alla base bisogna avere una sana alimentazione e consumare una buona dose acqua. Questa ci aiuterà ad idratare il nostro organismo e la nostra pelle, per chi soffre di pelle secca questo è un vero e proprio cruccio. Spesso la secchezza si presenta su tutto il corpo, in particolare su mani e piedi.

Ecco quali sono gli ingredienti che rivoluzioneranno il modo di idratare le mani per averle sempre morbide al tatto.

Olio di cocco e succo di limone

Questo rimedio è uno dei più efficaci per idratare le mani per averle sempre morbide al tatto. Il limone può essere utilizzato anche da solo ma con l’aggiunta di due cucchiai di olio di cocco è possibile ottenere un impacco prodigioso. Se si hanno delle macchie sulle mani, questo avrà anche un effetto schiarente. Uniamo quindi due cucchiai di olio di cocco e un cucchiaio di succo di limone, mescoliamoli e applichiamoli la sera prima di andare a dormire. Lasciamo in posa per almeno mezz’ora e laviamo le mani con acqua tiepida. Si consiglia di applicarlo la sera prima di andare a dormire cosi da evitare l’esposizione alla luce solare. Se esponiamo le mani alla luce del sole, il succo di limone può favorire la comparsa di macchie.

Olio di ricino e zucchero

Un altro rimedio da tenere in considerazione per avere mani morbide non più tendenti alla secchezza è l’esfoliante all’olio di ricino e zucchero. Questa soluzione naturale elimina le cellule morte e riduce la disidratazione. Basterà unire due cucchiai di olio di ricino e un cucchiaio di zucchero di canna, si formerà un impasto granuloso. Mettiamo sulle mani e massaggiamo, lasciamo in posa per quindici minuti e risciacquiamo con acqua tiepida.

