Approfittare delle belle giornate per svolgere il meraviglioso rito del barbecue all’aperto insieme ad amici e parenti, diventa un momento conviviale di allegria. È un classico fare sfide per decretare il re della griglia, dove tecnica e bravura si mettono alla prova per ottenere una carne cotta a puntino. Perché preparare una griglia da campioni, oltre a dare soddisfazioni, è uno stile di vita. In Italia e all’estero, addirittura esistono dei campionati, dove si svolgono vere e proprie battaglie a colpi di carbonella. Tra milioni di teorie su come cucinare e preparare barbecue da maestro, anche i migliori chef divulgano regole e sbagli da evitare per fare un buon lavoro.

Ecco quali sono gli errori più comuni da non commettere se si vuole preparare una grigliata dal profumo e sapore spettacolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Griglia e fiamma

Per preparare cibi succulenti la prima cosa da controllare è la griglia. Questa dovrà essere pulita, senza residui delle precedenti cotture, per evitare di contaminare gli alimenti da preparare. Dopo avere acceso carbonella o legna, si dovrà evitare che la fiamma risulti troppo alta, perché brucerà la carne. Infatti la griglia dovrà essere ben calda ma senza che il fuoco superi lo strato del cibo. In molti non riescono, impazienti, ad attendere, utilizzando griglie troppo fredde. Inoltre è sbagliato riempire fino all’ultimo centimetro la superficie di pietanze.

Cottura e condimento

Per ottenere cotture perfette, il carbone andrà sparso in maniera regolare in ogni angolo, per non creare punti più caldi o più freddi. Mai condire con il sale all’inizio, tranne che si tratti di tagli di carne molto alta. Si eviterà che i succhi e l’acqua della carne, per osmosi, tendano ad uscire e quindi poi risulti secca. Non girare continuamente bistecche e tagliate, né bucare con forchette e forchettoni, usciranno tutti i liquidi.

Ecco quali sono gli errori più comuni da non commettere se si vuole preparare una grigliata dal profumo e sapore spettacolare. Grazie a queste dritte si potranno ottenere grigliate perfette!