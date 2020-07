Ecco quali sono gli errori più comuni che facciamo nella dieta fai da te, da evitare assolutamente. Spesso decidiamo di mettere in atto una dieta fai da te, soprattutto prima dell’estate o magari perché abbiamo preso un po’ di chili. Ma quali sono gli errori che facciamo più spesso? E che bisogna evitare?

Andare da un dietologo può costare molti soldi e quindi spesso si decide di togliere dalla nostra dieta quotidiana quei cibi che pensiamo ci facciano ingrassare. Ma è veramente così? In realtà no. Altro errore che facciamo è quello di focalizzarci solo ed esclusivamente su alcuni cibi. Perché pensiamo siano meno grassi, come magari può essere la carne bianca. Per sapere quali sono i cibi che non dovete assolutamente mangiare prima di andare a dormire clicca qui.

Quali sono i cibi che bisogna mangiare anche nella dieta fai da te

Non bisogna dire mai no ai carboidrati. Questi hanno una funzione energetica, importantissima per l’organismo. Evitare la pasta e il pane a pranzo per tutta la settimana, non permette che le cellule dell’organismo vengano rivestite e protette nel modo corretto. Ridimensionare va bene, ma senza i carboidrati un adulto non ha l’apporto energetico necessario per svolgere in piena salute le sue attività. Ancora più grave se si svolge attività fisica in modo regolare.

Solo carne e verdure vanno bene?

Mangiare solo carne e verdure in realtà non fa bene al nostro organismo. La dieta di sola carne e proteine può danneggiare i reni se perpetrata molto a lungo e assunta come alimentazione definitiva, risultando molto dannosa per la salute. L’eccesso di proteine derivanti dalla carne appesantisce i reni che si sforzano più del normale, questo può aumentare il rischio di insufficienza renale.