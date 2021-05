Ecco quali sono gli errori banalissimi che commettiamo ogni giorno in cucina mentre cuciniamo e non solo.

C’è chi lo fa per mestiere e chi per diletto stare in cucina e preparare piatti deliziosi è una soddisfazione personale. Ricevere complimenti per le proprie ricette e rivisitazioni, ci fa sentire fieri del lavoro svolto. In quest’ultimo periodo, in cui siamo stati più a casa, alcuni di noi si sono dilettati nella preparazione di piatti dolci o salati. Come in tutte le cose questo dipende dai nostri gusti personali, e poi sappiamo bene che se una cosa ci piace possiamo anche farla meglio.

Alle volte stare in cucina ci impone di rispettare alcune regole, che sicuramente gli chef conoscono e rispettano. Chi lo fa per diletto può commettere degli errori di distrazione che possono essere però risolti. Con un po’ di costanza e attenzione nei gesti, vedremo che acquisiremo pian piano nuove abitudini.

Vediamo quali sono gli errori banalissimi che commettiamo ogni giorno in cucina mentre cuciniamo e non solo.

Non assaggiare

Il primo tra gli errori banalissimi che bisogna menzionare, soprattutto per chi si è approcciato da poco al mondo della cucina è l’assaggio. Alcuni penseranno che è normale assaggiare ciò che si sta cucinando. In realtà non tutti lo facciamo, poiché pensiamo di aver messo le giuste quantità e quindi la nostra pietanza sarà sicuramente gustosa. Questo pensiero è sbagliato, alcune volte può succedere che bisogna aggiustare il sapore delle salse o dei condimenti che stiamo preparando. L’unico modo per saperlo è assaggiare ciò che stiamo cucinando.

Mescolare troppo

Alcuni di noi in cucina hanno la tendenza a mescolare troppo spesso gli ingredienti che abbiamo in padella. Questo è tra gli errori più comuni che commettiamo, forse perché crediamo di facilitare la cottura. In realtà avviene il contrario, mescolare troppo non aiuta la cottura e non riduce i tempi. In cucina bisogna avere pazienza e muoversi con criterio. Dunque smettiamo di mescolare troppo ciò che abbiamo in padella e iniziamo a mescolare ogni tanto quando è necessario. Consigliamo di utilizzare un mestolo in legno o in silicone poiché quelli in metallo potrebbero rovinare la padella.

Coltelli adatti

Non tutti prestano attenzione a questo aspetto, alcuni addirittura sostengono che un coltello vale l’altro. Chi vive in cucina, chi lo fa per mestiere, chi ama cucinare sa bene che ad ogni coltello corrisponde una tipologia di cibo. Questo perché le lame vengono adattate per tagliare un determinato cibo come ad esempio: verdure, carne, pane e altro. Sarebbe bello riuscire anche a curare il set di coltelli così da fare tagli a prova di chef.

