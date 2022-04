Quante volte ci capita di acquistare degli snack pronti alle macchinette di uffici, stazioni, aeroporti o ospedali? Che sia per scelta durante una pausa dal lavoro, o per necessità quando andiamo di fretta e non abbiamo il tempo di fermarci a mangiare, la selezione dello snack giusto rimane molto importante. Non vogliamo trovarci in mano uno snack vecchio, stantio o che ha perso sapore. Ma come facciamo a sapere quali snack sono probabilmente freschi, e quali invece sarebbe meglio evitare? Possiamo utilizzare una serie di piccole astuzie per fare la scelta giusta. Vediamo quali.

Se siamo indecisi, puntiamo sul salato

Meglio dolce o salato? Se non sappiamo quale scegliere, la prudenza ci raccomanda di puntare sul salato. Gli snack salati, infatti, si conservano più a lungo e hanno meno probabilità di andare a male o di diventare vecchi e stantii. Se siamo indecisi tra un pacchetto di cracker e uno di biscotti, ad esempio, dovremmo puntare sui cracker per ridurre le possibilità di trovarci in mano uno snack ormai non al top del sapore.

Se le macchinette sono all’aperto, ad esempio sulla banchina della stazione, in un parcheggio, o alla fermata dei mezzi pubblici, scegliamo la macchinetta più riparata dal sole durante tutta la giornata.

Ecco quali snack scegliere alle macchinette per non correre il rischio che siano vecchi e stantii e averli sempre freschi

Un’altra regola importante, per assicurarci una pausa sempre fresca, è di scegliere gli alimenti che sicuramente devono essere sostituiti molto spesso, altrimenti vanno visibilmente a male. Primo esempio fra tutti è la macedonia di frutta. Se scegliamo una macedonia, saremo ragionevolmente sicuri che sia stata preparata di recente, perché la frutta non si può conservare a lungo. Stessa cosa vale per i dolci freschi, come i budini, o anche gli yogurt.

Gli snack più popolari sono anche i più freschi

Ecco quali snack scegliere alle macchinette: quelli salati o quelli freschissimi. Ultimo consiglio: scegliamo gli snack che anche gli altri scelgono. Questo perché è probabile che gli snack più popolari vengano sostituiti più spesso, proprio perché vengono consumati in fretta. Osserviamo quindi cosa scelgono le persone in fila davanti a noi e facciamo la stessa scelta per avere più probabilità di consumare uno snack fresco.

Il modo migliore per avere uno snack fresco e salutare

Ricordiamo però che la strategia garantita per avere uno snack sempre fresco è una sola: prepararcelo a casa e portarlo con noi. Sarà sicuramente più fresco e salutare e risparmieremo dei soldi.

