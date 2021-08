Negli ultimi anni lo smartphone è diventato un bene assolutamente indispensabile. Nato inizialmente come un’evoluzione del telefono cellulare, al giorno d’oggi lo smartphone svolge praticamente le stesse funzioni di un PC. Secondo questa statistica, nel secondo quadrimestre del 2021 gli smartphone acquistati online raggiungono le 316 milioni di unità.

Con un mercato così florido acquistare uno smartphone non è mai stato tanto semplice ed economico. Tuttavia muoversi in questa giungla di modelli ed offerte non è affatto semplice. Per questo motivo questo articolo contiene tutti i suggerimenti necessari per capire quali smartphone acquistare con un budget da 200 euro. Questa semplice guida offre una panoramica basata su prestazioni e prezzi.

Si terranno in considerazione la grandezza dello schermo, la durata della batteria, la memoria interna, la fotocamera e la RAM (Random Access Memory). I prezzi indicati sono quelli riportati sui siti ufficiali delle case produttrici.

Ecco quali smartphone acquistare con un budget da 200 euro

Samsung Galaxy A21s: il colosso coreano propone questo modello con display 6.5 pollici, fotocamera da 48 megapixel e una memoria interna da 32GB; Completano il pacchetto una RAM da 3GB ed una batteria da 5000mAh. Il prezzo sul sito ufficiale Samsung è di circa 199 euro;

Realme 7: dispone di un display da 6.5 pollici, una fotocamera da ben 64 megapixel, una RAM da 6GB ed una batteria da 5000mAh. Anche il prezzo non è da sottovalutare: 179,90 euro;

Motorola Moto G8 Power: anche lo storico brand statunitense propone un modello competitivo. Schermo da 6.5 pollici, batteria da 5000mAh, RAM da 4GB e fotocamera da 16 megapixel per un prezzo di 214,99 euro.

Due modelli da tenere senza dubbio in considerazione

Scopriamo ancora due smartphone imperdibili:

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: smartphone dalle buone dotazioni tecniche che offre display da 6.67 pollici, batteria da 5020mAh e fotocamera da 48 megapixel. Completano l’offerta una RAM da 6GB ed una memoria interna da 128GB. Il prezzo sul sito ufficiale Xiaomi è di 269,90 ma spesso lo stesso sito propone delle offerte a prezzi inferiori.

Huawei P40 Lite: non poteva ovviamente mancare il brand cinese che negli ultimi anni ha in parte rivoluzionato il mercato. Il P40 Lite propone uno schermo da 6.4 pollici, fotocamera da 48 megapixel, 6GB di RAM ed una memoria interna da 128GB. Il prezzo è decisamente competitivo: circa 199 euro sul sito ufficiale.

Approfondimento

La novità dell’anno per gli smartphone sono questi dispositivi con il doppio schermo.