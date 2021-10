Quali segni zodiacali cinesi sono compatibili tra loro? Lo abbiamo visto in un precedente articolo. Proprio come esisterebbero segni che, almeno per chi ci crede, avrebbero maggiori probabilità di essere affini, ce ne sarebbero altri che andrebbero difficilmente d’accordo. Ecco quali segni zodiacali non sono assolutamente compatibili in amore secondo l’oroscopo cinese.

Prima di procedere con la lettura, è utile sapere che questa tradizione presenta alcune significative differenze rispetto a quella occidentale. Se non si è familiari con l’oroscopo cinese, si consiglia di consultare “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese” per averne un’infarinatura e scoprire il proprio segno di appartenenza.

Ecco quali segni zodiacali non sono assolutamente compatibili in amore secondo l’oroscopo cinese

Il Topo

Il primo segno dello zodiaco cinese non è compatibile con i nati sotto il segno del Cavallo e del Gallo.

Il Bue

Il Bue (o Bufalo) ha poche affinità e molti incompatibili: Tigre, Drago, Cavallo e Capra.

La Tigre

Incompatibile con il Bue, con le altre Tigri, con il Serpente e con la Scimmia.

La Lepre

La Lepre (o Coniglio) è incompatibile sia con il Serpente che con il Gallo.

Il Drago

Il segno zodiacale cinese più fortunato sotto cui nascere è incompatibile con Bue, Tigre e Serpente.

Il Serpente

Assieme al Gallo, questo segno conta il maggior numero di incompatibilità dello zodiaco cinese. Sono ben cinque i segni con cui ha una pessima affinità: Tigre, Coniglio, gli altri Serpente, Capra e Maiale.

Il Cavallo

Pessima affinità con Topo, Bue, Gallo e altri Cavalli.

La Capra

Incompatibile con Bue, Tigre e Cane.

La Scimmia

Ha l’affinità peggiore con Tigre e Maiale.

Il Gallo

Come anticipato, questo segno non va d’accordo con ben altri cinque: Coniglio, Cavallo, altri Galli, Cane.

Il Cane

Non va d’accordo con Gallo, Capra e Drago.

Il Maiale

L’ultimo segno dello zodiaco cinese è incompatibile con il Serpente e la Scimmia.

Come bisogna considerare i segni zodiacali esclusi da entrambi gli elenchi?

Non abbiamo incluso alcuni segni zodiacali cinesi né tra i compatibili né tra gli incompatibili. Come vanno considerati? Ad esempio, sappiamo che il Maiale non va d’accordo con Serpente e Scimmia e che è invece compatibile con Capra e Coniglio. Ebbene, i restanti segni potrebbero essere buoni amici ma partner non adatti, oppure avere semplicemente un’affinità mediocre. Questi sono solo due degli esempi plausibili.