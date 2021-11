Gioie e dolori di ogni donna, i tacchi affascinano e rendono più femminile ogni outfit in una sola mossa. Attenzione, però, perché non basta indossare un paio di tacchi per sembrare più belle. Per avere un fisico otticamente più armonico non serve necessariamente aumentare i centimetri d’altezza. Ciò che conta, invece, sono le proporzioni giuste.

Sicuramente, indossare calzature con dei tacchi farà crescere la nostra altezza. Tuttavia, non serve per forza salire sui “trampoli” per apparire slanciate. Esistono alcuni escamotage che ci permetteranno di far sembrare le gambe più magre.

É questo, ad esempio, il dettaglio che slancia la figura e rende le scarpe senza tacco comodissime sia a 20 che a 50 anni.

Anche giocare con i capi d’abbigliamento, i tessuti e colori è un buon metodo per modellare al meglio la nostra silhouette.

Un look sempre perfetto

Per creare il look perfetto, molto spesso si parte da un capo “basic” che abbiamo quasi tutte nell’armadio. Questi pantaloni amatissimi, ad esempio, stanno bene a tutte grazie a questi 4 semplici abbinamenti.

Con il freddo di queste giornate autunnali sono tornati di moda gli intramontabili stivali, con ma anche senza tacco. Calzature meravigliose che proteggono dalle intemperie in modo pratico e veloce.

Tantissimi sono i modelli di stivali proposti dalla moda del momento. Attenzione agli acquisti, però! Difatti, non tutti gli stivali sono adatti per valorizzare il nostro fisico.

Dunque, ecco quali scarpe scegliere quest’inverno per sembrare più alte e magre anche senza tacchi

Dai tronchetti, ai Chelsea boots, ai famosi mocassini, agli stivali alti fin sopra il ginocchio, la moda offre tantissime alternative per quest’inverno. Modelli di scarpe, con e senza tacco, che piacciono alle giovanissime ma anche alle donne più adulte.

Quali sono i modelli veramente adatti per chi vuole guadagnare qualche centimetro d’altezza senza rinunciare alla comodità?

Sicuramente, chi desidera sembrare otticamente più proporzionata, alta e magra dovrebbe evitare calzature che terminano alla caviglia. I tronchetti, ad esempio, sarebbero da indossare solo se dello stesso colore del pantalone e senza scoprire mai la caviglia. L’occhio di chi ci osserva sarà ingannato dal colore unico tra pantalone e scarpe, allungando immediatamente la figura.

Le donne che si aggirano intorno ai 160 cm, dovrebbero optare per stivali che arrivano giusto sotto il ginocchio. Inoltre, per far sembrare le gambe più magre, meglio optare per tessuti rigidi e piuttosto aderenti.

Da evitare assolutamente i modelli di stivali che terminano a metà polpaccio. In questo modo, infatti, l’attenzione sarebbe rivolta alla zona del polpaccio, notoriamente più grossa. Quindi, meglio evitare se si vuole ottenere un effetto snellente. Tali stivali, invece, sono consigliati per chi ha le gambe molto sottili e vuole accentuare le forme.

Infine, chi ha una statura piuttosto minuta dovrebbe evitare le calzature a punta che sembrano accorciare la gamba. Favorire, invece, scarpe con una punta più delicata e tondeggiante. Dunque, ecco quali scarpe scegliere quest’inverno per sembrare più alte e magre anche senza tacchi.

Approfondimento