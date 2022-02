Quante volte si pensa di iniziare a fare attività fisica e poi non si inizia mai. Magari si è convinti di non potercela fare oppure di non avere l’età adatta.

Spesso il timore di iniziare sta anche nel fatto che non si sa davvero in che modo farlo. Ci si chiede quali esercizi siano più adatti, ogni quanto tempo bisognerebbe allenarsi oppure quale sia l’abbigliamento migliore per evitare infortuni.

Qualche consiglio per iniziare a praticare esercizio fisico dopo tanto tempo

Per capire come iniziare ad allenarsi dopo tanto tempo, un po’ di aiuto arriva semplicemente dal nostro cellulare. Ci sono infatti molte applicazioni gratuite per fare ginnastica a casa da scaricare e provare. Grazie agli allenamenti graduali e personalizzati, si può iniziare col proprio ritmo, sapendo esattamente quali esercizi fare.

Un’ottima soluzione per cominciare gradualmente a fare esercizio fisico potrebbe essere la corsa. Non importa a quanti anni si decide di iniziare o in quali condizioni, l’importante è farlo, ma con qualche precauzione.

Prima di tutto è importante consultare il proprio medico per capire se e come ci si può allenare. Spesso si rinuncia in partenza se si è in età avanzata, ma anche in presenza di patologie, come l’artrosi ad esempio, basterebbe trovare gli esercizi giusti.

Se si decide di iniziare a correre, soprattutto dopo i 50 anni, bisognerebbe prestare particolare attenzione alle scarpe che si usano.

In generale, indossare scarpe scomode o sbagliate potrebbe causare anche seri problemi. Ad esempio, alcune scarpe col tacco porterebbero addirittura ad avere l’alluce valgo. Ancora di più se si pratica sport, quindi, scegliere le scarpe giuste aiuterebbe a prevenire problemi fisici, infortuni e dolori.

Ecco quali scarpe scegliere per iniziare a correre anche dopo i 50 anni proteggendo le articolazioni

Con l’avanzare dell’età le articolazioni possono diventare più delicate e fragili, con un conseguente rischio maggiore di infortuni. Per questo, scegliere le scarpe giuste per correre è essenziale.

Una prima caratteristica da considerare è il livello di ammortizzazione della scarpa. Una buona ammortizzazione, soprattutto dopo i 50 anni, è importante per proteggere le articolazioni. Assorbendo l’impatto che si genera tra la pianta e il suolo durante la corsa, aiuta ad alleggerire il lavoro che dovrebbe fare il piede.

Un altro aspetto da considerare è la capacità protettiva della scarpa. Sarebbe opportuno scegliere modelli che possiedono un particolare rinforzo interno. Infatti, in questo modo si aiuterebbe il piede a rimanere nella posizione corretta prevenendo eventuali infortuni.

Ecco quali scarpe scegliere per iniziare a correre per diminuire il rischio di dolori o infortuni.