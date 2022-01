Ecco quali sarebbero cause e rimedi naturali contro stitichezza e pancia gonfia per adulti e bambini con queste abitudini di vita salutari

La stitichezza non fa distinzioni di sesso o di età, è un problema che può colpire tutti, donne e uomini, bambini ed adulti. Anche in percentuale assai alta le donne in dolce attesa. Proprio per la diffusione di questo disturbo l’IPASVI (Federazione Nazionale Collegi Infermieri) ha elaborato una guida per gestire correttamente le cause e rimedi della stitichezza. Le stime parlano di numeri importanti, colpisce il 3-10% dei bambini, 20-40% tra quelli che hanno più di 65 anni e ben il 40% delle donne in gravidanza.

Esisterebbero diversi farmaci prescrivibili dal medico (lassativi) per intervenire direttamente sul disturbo. Si è osservato, però, che la chiave della gestione della stitichezza è proprio quello di un corretto stile di vita. Questo anche perché in molti casi non si conoscono le vere cause della stitichezza, cioè la difficoltà ad evacuare. Detto ancora meglio costituisce un disturbo che non sembra associabile ad una condizione fisica particolare. Dunque ecco quali sarebbero cause e rimedi naturali contro stitichezza ma anche pancia piatta.

Sintomatologia

Il problema della stitichezza sorgerebbe quando non si riesce ad evacuare più di 3 volte alla settimana. Oltretutto normalmente questa difficoltà potrebbe accompagnarsi ad altri sintomi come pancia gonfia, meteorismo, flatulenza, gonfiore generale. La stitichezza diventa cronica quando il problema persiste per più di tre mesi, ed il corpo lancia un chiaro segnale di intervenire sulle abitudini di vita.

Infatti, tra le cause più comuni del disturbo vi sarebbero una dieta scorretta, in particolare povera di fibre, la disidratazione, l’inattività fisica, ma inciderebbe molto anche lo stress. In ogni caso, qualsiasi sia l’origine potrebbe aiutare molto una terapia che incida sulle abitudini di vita.

Ecco quali sarebbero cause e rimedi naturali contro pancia gonfia e stitichezza per adulti e bambini con queste abitudini di vita salutari

I principali consigli degli esperti potrebbero essere così riassunti:

Integrare ogni pasto con una porzione di verdura, preferendo una cottura lessata o al vapore, e prediligendo zucchine, spinaci, broccoli e cavolfiori;

Inserire almeno 2-3 frutti al giorno andando su kiwi, pere, albicocche, fichi e prugne;

A cena preferibile assumere del brodo caldo o un piatto di minestrone;

Scegliere cerali integrali per pane e pasta sostituendoli a quelli classici raffinati;

Due volte a settimana inserire i legumi;

Aumentare l’idratazione assicurandosi di bere almeno 1.5/2 litri d’acqua ogni giorno (per farlo potrebbe essere utile tenere sempre vicino, durate le attività giornaliere, una bottiglia d’acqua);

Inserire un piano di attività fisica di almeno 20/30 minuti al giorno anche di semplice passeggiata a velocità moderata, ma anche yoga o pilates;

Quanto l’ultimo consiglio per i rimedi naturali contro la stitichezza per adulti e bambini è importante questa abitudine di vita salutare, cioè stare lontano, il più possibile, dalle fonti di stress. Infatti lo stress costituisce una delle cause più impattanti su questo tipo di patologia.