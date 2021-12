I bambini sono sempre una gioia immensa. Molto spesso, però, ancor prima di scoprire se si è in attesa di un bel maschietto o di una bella femminuccia si comincia già a discutere sul nome del piccolo nascituro.

La scelta del nome del bambino può generare anche litigi di coppia. D’altronde, il nome di un figlio è un aspetto importante che lo accompagnerà per tutta la vita. Per questo motivo, sono tante le future mamma e i futuri papà che si dedicano a ricerche lunghe e certosine per scovare il nome più bello e più giusto per il proprio bambino.

La classifica dell’Istat

A stilare una lista ufficiale dei nomi più diffusi negli ultimi anni ci ha pensato l’Istat (l’Istituto Nazionale di Statistica).

Le ultime statistiche pubblicate si riferiscono all’anno 2020 e sono state pubblicate il 2 febbraio del 2021. Per molti esperti rispecchiano ancora i trend attuali.

Secondo i dati dell’Istat per i maschietti ecco i nomi più gettonati

Leonardo;

Francesco;

Alessandro;

Lorenzo;

Mattia;

Tommaso;

Gabriele;

Andrea;

Riccardo;

Edoardo.

Invece, la top 10 dei nomi femminili vede tra i nomi più popolari

Sofia;

Giulia;

Aurora;

Ginevra;

Alice;

Beatrice;

Emma;

Giorgia;

Vittoria;

Matilde.

Il database dell’Istat, inoltre, permette di conoscere il numero di nati iscritti in anagrafe con un determinato nome, dal 1999 e attualmente fino al 2020. Inoltre, sarà possibile visionare le graduatorie dei nomi più diffusi divisi per anno.

Per il 2022 qualche cambiamento di tendenza ci sarà, considerando anche i nomi dei bambini dei personaggi famosi nati negli ultimi anni.

Dunque, ecco quali saranno i nomi maschili e femminili più amati e di tendenza per i bambini nati nel 2022

Sicuramente tra i nomi maschili che saranno scelti con più frequenza dai futuri genitori ci sarà Leone, ricordando il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Per lo stesso motivo, anche Vittoria ( nome scelto dai Ferragnez per la loro bambina) sarà un nome molto amato dagli italiani nei prossimi mesi.

A farsi spazio tra i nomi più scelti arriverà anche Luna grazie alla show girl Belen che ha deciso di chiamare così la sua bambina.

Infine, Manuel e Thomas saranno le varianti più diffuse dei nomi Emanuele e Tommaso.

