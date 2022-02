La primavera è una stagione che evoca tanti bei ricordi della nostra giovinezza. Ci fa pensare alle nostre prime uscite amorose, ai primi pranzi o cene fuori casa e a quegli odori di fiori che tanto aspettavamo con il finire dell’inverno.

Si tratta di una stagione gentile, poco invasiva ma non va confusa con l’estate. In particolare, potremmo commettere questo errore quando pensiamo a quali profumi o fiori scegliere per casa.

Il detto popolare per cui non ci sono più le mezze stagioni è un errore: in natura, infatti, ci sono aromi e odori tipicamente primaverili. Se vogliamo stare al passo con la natura e rendere casa nostra più moderna, dovremmo essere consapevoli di questa verità. Infatti, ecco quali profumi e fragranze primaverili scegliere se vogliamo stare al passo con i tempi.

Agrumi e legno

Il più grande classico degli aromi primaverili è il fiore dell’arancio. Intere città mediterranee cominciano a invadersi di questo profumo già da metà marzo e se noi vogliamo ricreare la stessa sensazione a casa, dobbiamo attivarci. I modi per farlo sono davvero tanti: candele o diffusori di profumi sono i metodi più classici. Possiamo addirittura prendere dei fiori d’arancio e disporli nei nostri vasi.

Allo stesso tempo, anche gli aromi legati al legno sono molto primaverili, perché ricordano gli odori che sentiamo quando gli alberi cominciano a gemmare. In commercio ci sono tantissimi diffusori basati su queste essenze e c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Un altro grande classico primaverile è la cosiddetta “nota verde”. Stiamo parlando dell’aroma dell’erba verde, quello che sentiamo quando andiamo a camminare in montagna o campagna di prima mattina. Lo sentiamo anche nelle foreste e nei boschi, specialmente in primavera. Scegliendo quest’aroma avremo l’illusione di trovarci sempre immersi nella natura, proprio come questo borgo incantato.

Ecco quali profumi e fragranze primaverili scegliere per una casa pulita e floreale

Infine, parliamo di altri fiori più frizzanti. Primo fra tutti è la verbena o il fiore del cedro: aromi perfetti per il salotto o il bagno ma sicuramente non per la cucina.

Tra l’altro, esistono anche degli aromi basati sugli odori del tè, ma noi in Italia non siamo molto abituati a sentirli e apprezzarli nelle case. Soprattutto, dovremmo cercare di evitare di far diffondere questi aromi in cucina. La primavera è una stagione gentile che si caratterizza da aromi delicati: in cucina durerebbero davvero poco.

