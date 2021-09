“Il gioco è saggezza”, diceva Eraclito di Efeso, pensatore greco. Nei tempi più moderni la dottoressa Maria Montessori affermava che giocare significa stimolare e affinare i sensi. Questo estende l’area della percezione e sviluppa l’intelligenza del bambino.

Il gioco, però, continua ad avere un ruolo fondamentale anche in età adulta, perché consente di mettersi alla prova, liberare sentimenti o energie messi da parte, riscoprirsi vitali, spontanei e curiosi.

Il gioco, in poche parole, è un grande esperimento sul caso e come tale va vissuto. Seguire le regole di un gioco, di fatto, delimita uno spazio, il primo che i giocatori condividono, per consentirne molti altri. Espressivi, risolutivi, immaginativi, emotivi. Il gioco porta a esplorare attraverso la finzione e i simboli che lo caratterizzano stati d’animo, limiti, virtù, nuove abilità.

La dimensione relazionale

Il gioco ha dunque bisogno della dimensione relazionale per compiersi. Infatti, un altro aspetto significativo del gioco riguarda le decisioni che in esso si scelgono, perché sono tutte interdipendenti. Chi ne fa una, deve valutare quella degli altri. Così facendo si stimolano strategie e tatticismi e anche buona parte del divertimento.

Trascorrere il tempo libero a giocare insieme ai propri figli, nipoti, cugini è già di per sé una ricerca di qualità di vita. Vero è che pure in questo ambito, come durante le ore lavorative, le distrazioni del cellulare tornano a “mangiarci” attenzione. Il tempo libero dovrebbe darci l’occasione di vivere fuori e oltre il sentimento di obbligo verso le attività quotidiane. Non dovrebbe pertanto essere un’illusione, ma tempo reale di svago e di ricchezza interiore.

Ecco quali giochi fare insieme ai bambini per trascorrere un tempo libero di qualità

I giochi che presentiamo in questo articolo contano sulla nostra disponibilità a uscire un po’ fuori dagli schemi, ridere e tornare principianti. Pertanto, ecco quali giochi fare insieme ai bambini per trascorrere un tempo di qualità, intendendo bambini per lo più in età scolare.

Storie a più voci

Possiamo inventare storie con le immagini ritagliate dalle riviste. Scegliamo quelle più strane, originali e anche un po’ grottesche. Ognuno a turno crea un pezzo della storia che si lega ai precedenti narrati dagli altri. Il risultato sarà sorprendente.

Inventamostri

Un unico foglio da disegno gira tra i giocatori, che a turno disegneranno la bocca, le orecchie, il corpo del mostro. Il risultato sarà un mostro realizzato col contributo fantasioso di tutti i giocatori.

Personaggi bizzarri

Componendo tra loro gli utensili casalinghi possiamo inventarci pirati, elefanti, alieni e tanto altro.

Avventure in natura

Con fogli e cartoncini e lapis possiamo andare a fare frottage nella natura e poi in un secondo momento indovinare a qualche elemento naturale corrisponde.

Investigatori dell’ambiente

Possiamo andare in un parco e disegnare gli elementi che ci chiede di individuare una mappa. Per esempio un insetto verde, la foglia di una quercia, i petali di una viola.

Un gesto tira l’altro

Possiamo inventarci un gesto al quale si aggiungerà il gesto dei giocatori successivi. Scopo del gioco è memorizzare e ripetere senza sbagliare la sequenza dei gesti creati da tutti.

Quindi, ecco quali giochi fare insieme ai bambini per trascorrere un tempo libero di qualità. Ottimi per favorire la loro creatività.