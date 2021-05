Per molti italiani il formaggio a tavola non dovrebbe mai mancare. È un alimento sano, ricco di proteine, di vitamine e di sali minerali importantissimi per le ossa, come il calcio e fosforo. Se proviamo a distinguere i formaggi fra quelli freschi e quelli stagionati, valori nutrizionali alla mano, è evidente che per chi sta attento alla linea, sarebbe meglio prediligere i formaggi freschi. Quest’ultimi, infatti, hanno un contenuto inferiore di sale e di grassi, più indicati quindi per una dieta ipocalorica. Ma non solo. Anche un contenuto inferiore di colesterolo. E questo è un ulteriore punto a loro favore.

Con questo non si intende di certo che si debbano escludere i formaggi stagionati dalla propria dieta. Vuol dire semplicemente che quelli stagionati andrebbero consumati in quantità inferiori e con meno frequenza rispetto a quelli freschi. E questo vale in generale. Alcuni formaggi freschi, in particolare poi, sono molto indicati se si segue un regime alimentare a basso contenuto di grassi. Ma sono comunque gustosissimi e versatili in cucina. In questo articolo suggeriremo proprio quali formaggi scegliere quando si è a dieta, ma non si vuole rinunciare alla bontà.

I formaggi magri

Se si cercano di ridurre le calorie ma non si vuole rinunciare al gusto del formaggio, la risposta sono i formaggi magri. Questi formaggi contengono meno di 200 calorie, ogni 100 grammi. Ben distanti dalle 300/400 calorie per etto che troviamo negli stagionati e nei semi stagionati. Ecco quali formaggi scegliere quando si è a dieta ma non si vuole rinunciare alla bontà.