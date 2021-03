La carta di identità nel secondo millennio è diventata elettronica: essa si presenta ai nostri occhi come una card di plastica dotata di microchip, come la patente di guida e la tessera sanitaria. Qualche volta, per comodità o per fretta, la infiliamo in tasca insieme al bancomat e a qualche soldo contante, come quando passeggiamo sulla spiaggia. Oppure la infiliamo frettolosamente in una tasca della borsetta.

Essendo piccola e confondibile con altre card, può capitare di perderla. Come possiamo fare per farci identificare, mentre ci preoccupiamo di richiedere un duplicato? Ecco quali documenti sono validi come la carta d’identità elettronica.

Perché possiamo presentare la patente

Quando non troviamo in borsa o nel portafoglio la carta d’identità elettronica, possiamo certamente presentare un documento alternativo, se richiesto. Le varianti sono più delle solite due che si immaginano, il passaporto e la patente.

La patente è stata classificata molto tempo fa come documento di riconoscimento, valida allo stesso modo della di carta d’identità. Sulla patente di guida elettronica, ai fini dell’identificazione del titolare, c’è stato l’assenso del Ministero dell’Interno.

La patente elettronica è un documento di identificazione personale in quanto rispetta i requisiti prescritti dalla legge e, in particolare, dal Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che la considera equipollente alla carta d’identità.

Non tutti sanno che ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato ha funzione di documento di riconoscimento.

Lo conferma il Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare, in esso si indicano anche altri documenti come validi ai fini del riconoscimento.

È bene ricordare quali sono. Oltre al passaporto e alla patente di guida, già citati, hanno lo stesso valore della carta anche la patente nautica, il libretto di pensione e il porto d’armi. Ma non finisce qui: la stessa validità ha anche il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

Ora non resta altro che capire se, il documento di identificazione, dovrà sempre essere esibito a terzi insieme al Green Pass sanitario.