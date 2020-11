Il cane è il migliore amico dell’uomo da tempi immemorabili. Gli archeologi hanno scoperto che i nostri amici canini accompagnano la nostra civiltà da millenni. Sono non soltanto nostri amici fedeli, ma anche indispensabili compagni di lavoro. Nonostante questo, esseri umani e cani vedono il mondo in maniera completamente diversa.

Noi umani, come la maggior parte dei primati, abbiamo una visione a colori molto sviluppata, e la vista è sicuramente il senso principale con cui percepiamo il mondo.

I cani, invece, fanno affidamento sopratutto sull’olfatto, e il loro senso della vista non è molto sviluppato. Ma come funziona davvero la vista dei cani? Possono vedere i colori come noi? Ecco quali colori riescono a vedere davvero i cani.

I cani vedono bene al buio ma vedono male i colori

Innanzitutto, la vista dei cani ha un vantaggio su quella umana quando si tratta di vedere al buio. In condizioni di bassa luminosità, infatti, i cani se la cavano molto meglio di noi umani.

Questo avviene grazie all’abbondanza di bastoncelli sulla retina dei nostri amici canini. Le cellule che ci permettono di vedere si dividono in coni e bastoncelli. I coni servono per percepire i vari colori, mentre i bastoncelli servono per percepire la luce in condizioni di bassa luminosità.

Noi primati diurni, non abbiamo grande abbondanza di bastoncelli, e quindi la nostra visione notturna è scarsa. I cani, invece, vedono molto meglio di noi al buio. Ma la visione notturna ha un prezzo: i cani non possono vedere molti colori che noi invece percepiamo nitidamente grazie all’abbondanza di coni sulla nostra retina. Ne percepiscono soltanto alcuni. Ecco quali colori riescono davvero a vedere i cani.

Il colore che distinguono meglio è il blu

I cani non distinguono i colori rosa e rosso. Per il nostro fido, questi colori appaiono soltanto come una indistinta sfumatura di marrone. Verde e arancione gli appaiono invece come una sfumatura di giallo. Ma c’è un colore che i cani distinguono molto bene. Si tratta del blu. La percezione del blu dei nostri amici canini è sostanzialmente identica a quella umana. Se quindi vogliamo acquistare un giocattolo nuovo per il nostro amico a quattro zampe, scegliamone uno di un bel colore blu acceso!