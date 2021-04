Il nostro cane sorride o meglio prova e manifesta gioia. Però quello che noi intendiamo per sorriso inteso come contrazione muscolare, come mimica facciale, per il cane non corrisponde al sorriso umano. Noi ridiamo e manifestiamo, così, di provare gioia e letizia. Il nostro cane no. Cioè non in quel modo. Il linguaggio del corpo dell’animale è molto complesso. Mostrare i denti, ad esempio, può avere i significati più diversi e va contestualizzato.

Chiediamoci, quindi, se sappiamo riconoscere quando il nostro cane sorride. Ecco quali atteggiamenti del nostro amico a quattro zampe dobbiamo osservare per capire se ride ed è felice.

Saremmo portati a guardare la bocca. Ma non è questa la parte del corpo che può fornirci maggiori indicazioni rispetto al sentimento di gioia del migliore amico dell’uomo.

Quando sorride

Quando il nostro cane scodinzola la coda, ci salta addosso e cerca il nostro sguardo con vivacità, sorride. È così che mostra la sua gioia. È questo il suo sorriso.

Un altro comportamento indicativo della sua euforia è il corpo del nostro amico fedele che saltella con disinvoltura, compie qualche metro di corsa. Oppure afferra un qualsiasi oggetto a terra, anche un pezzetto di legno, e lo lancia in aria.

Altro segnale sono le pupille

Se queste sono dilatate è segnale che è contento per qualche motivo. Questo aspetto è analogo all’uomo che s’illumina nello sguardo quando vede qualcosa che lo sorprende o meraviglia.

Anche le orecchie abbassate, con il contestuale movimento della coda, sono sinonimo di serenità e gioia. Per i quattro zampe che hanno una coda piccola, generalmente dondola tutta la parte posteriore del corpo.

Spesso ci invita al gioco con dei salti in aria con le zampe anteriori e cerca di contagiarci mostrando di voler giocare con noi. Possiamo assecondarlo ma attenzione, perché, comunque, dobbiamo essere noi a dettare i tempi del gioco.

Anche quando il nostro cane cerca la vicinanza fisica lo fa perché è contento. Persino quando è disteso, tranquillo, accanto a noi è felice. Ma non lo capiamo dalla bocca che in sé nulla ci dice sulla gioia del cane.

