Il periodo di Pasqua è forse la stagione migliore per approfittare di tante golose ricette. Con la scusa delle festività, infatti, amiamo comprare non solo le più tipiche uova, ma anche tanti manicaretti da offrire durante i pranzi o le riunioni tra amici e parenti. E anche questa ricorrenza non è da meno. Però, dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di conseguenze da non trascurare. Come ben sappiamo, il consumo di dolci potrebbe portare ad avere delle bruttissime controindicazioni a livello di cute e salubrità della pelle.

Ecco perché vengono i brufoli

In ogni situazione dove c’è un eccessivo consumo di dolci è normale che compaiano brufoli, pelle grassa o arrossamenti. Ma questo potrebbe non dipendere solo da torte e bignè. Anche dall’uso della mascherina, di prodotti troppo aggressivi per la nostra pelle, di soluzioni chimiche che non la fanno respirare a dovere. Insomma, ci sono un sacco di elementi che dobbiamo valutare e con i quali dobbiamo cercare di convivere ogni giorno. Molti sono convinti che l’abuso di cioccolato sia uno dei fattori che più incidono sulla bellezza della pelle del viso. La rendono porosa, gonfia e rossa. Ma è davvero così?

Ecco quale tipo di cioccolato potremmo mangiare senza il pensiero di brufoli o inestetismi della pelle e a rivelarlo sono gli esperti

Secondo uno studio pubblicato da Journal of the American Academy of Dermatology, questo non sarebbe del tutto vero. Il giornale, che tratta tematiche legate alla salute della pelle nella sua totalità, afferma che non ci sarebbe conseguenze correlate nel consumo di una specifica tipologia di cioccolato. Cioè non rifiutano completamente l’ipotesi che possano portare alla comparsa di brufoli, ma che quello fondente non li faccia comparire, come molti pensano.

Una percentuale di cacao minima dell’85%, infatti, sarebbe addirittura salutare per il nostro organismo, in quantità moderate e non eccessive. Quello al latte, essendo invece più ricco di zuccheri, potrebbe aumentare le probabilità della comparsa di acne in soggetti predisposti. Comunque, anche gli esperti, consigliano che si debba consumare con moderazione e, per pervenire la comparsa di pustole doloranti, si dovrebbero bere almeno 2L di acqua al giorno. In questo modo completamente naturale, infatti, si potrebbero evitare i fastidiosi problemi di pelle secca, screpolata, rossa o unta. Così come anche i brufoli esterni o interni sul viso, sulla schiena o sulla zona della cute. Ecco rivelato quale tipo di cioccolato possiamo mangiare in tutta tranquillità e serenità.

