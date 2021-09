Tutti i segni zodiacali questa settimana avranno grandi emozioni. Ariete, occhio alle incomprensioni con il partner dovute allo stress; Cancro, tenete duro in ufficio; Gemelli, uscite con altre coppie per ritrovare la complicità; Acquario, la fortuna bacia la vostra relazione. Ma più di tutti, ecco quale segno vivrà notti di grande passione secondo l’oroscopo della settimana

Ariete

Settimana poco piacevole. Periodo particolarmente teso con il partner. Non abbiate fretta, è importante rilassarvi.

Toro

In amore arriva un nuovo momento di passione. All’orizzonte una fase molto stressante sul lavoro. Le uscite con gli amici e un po’ di divertimento sono importanti per ritrovare lo svago.

Gemelli

Difficoltà per chi è single. Meglio pensare al viaggio di lavoro in programma. Sul lavoro, attenzione a diverse proposte in arrivo. Lunghe passeggiate serali aiuteranno a ritrovare la stabilità.

Cancro

I single potranno trovare nel prossimo futuro l’atteso colpo di fulmine. Al lavoro aumenta il carico di lavoro e calano le energie: meglio tenere duro. Attenzione all’incontro con un Vergine.

Gli altri segni

Ecco, invece, come andrà la settimana per questi altri segni.

Leone

Manca la sintonia con l’altra metà. Non ci sarà un attimo di respiro al lavoro: in arrivo grandi sfide. La situazione è stabile sul piano della salute.

Vergine

Le relazioni procedono a vele spiegate. Sul lavoro in arrivo un cambiamento ma anche diverse conferme. La tensione accumulata nel tempo, inoltre, andrà scemando: grande benessere in arrivo.

Bilancia

Ottimo momento per i single, mentre sul lavoro in arrivo una fase difficile: meglio aspettare che passi il peggio e fare progetti per il dopo. Attenzione all’antipatia con il Toro.

Scorpione

È importante scendere con i piedi per terra e venire a compromessi, quando si parla di amore. Sul lavoro, invece, è un momento di monotona routine. Per evitare la noia basta pensare che gli imprevisti sarebbero di gran lunga peggio.

Ecco quale segno vivrà notti di grande passione secondo l’oroscopo della settimana

Gli ultimi segni dello zodiaco e quello favorito.

Capricorno

In amore è il tempo di dedicarsi a sé stessi. Sul lavoro, invece, bisogna smetterla di pensare troppo o si corre il rischio di farsi sfuggire l’affare della vita.

Acquario

In arrivo tanta fortuna che sta per stravolgere la vostra relazione. Trend positivo intrigante e avvincente. Sul lavoro tante nuove offerte: meglio non farsi cogliere impreparati. Attenzione a qualche piccolo acciacco.

Pesci

In amore e il momento di uno stato di grazia. Grande calma in ufficio per valutare le priorità e tante varie situazioni. È il momento di un cambio radicale al taglio di capelli.

Sagittario

Il segno favorito della settimana è il Sagittario. Irresistibile su tutti i fronti. I pensieri corrono veloci, ma anche le azioni. In amore si susseguono passione e momenti di intimità. Attimi piacevoli, poi, anche per i single. Meno entusiasmante la situazione nell’ambito professionale. Attenzione agli sbalzi di temperatura e tutto andrà bene anche sul piano della salute.

