L’Italia è il Paese degli estimatori della pasta. La mangiamo tutti i giorni e, a volte, basta solo un bel piatto di pasta per farci sentire subito meglio e più felici.

Sarà che è squisita con tantissimi tipi di condimenti o sarà perché è veloce da preparare, fatto sta che la pasta è il nostro piatto preferito.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Addirittura, secondo i dati dell’International Pasta Organisation del 2019, ogni anno ne consumeremmo a testa 23 kg. Una cifra da capogiro, eppure è proprio così. Ecco perché, al supermercato, gli scaffali della pasta sono sempre fornitissimi e spesso ci mettiamo intere mezz’ore a decidere quale formato comprare.

Non tutte sono uguali

La realtà, però, è che non tutte le paste sono uguali. La maggior parte delle persone tende a dividere la pasta semplicemente in “integrale”, “non integrale” e “senza glutine”.

In verità ci sarebbero tante altre caratteristiche da considerare. Ogni tipo di pasta, infatti, ha dei valori nutrizionali specifici che dovremmo conoscere prima di decidere cosa mettere nel nostro piatto.

In particolare oggi parleremo di un tipo di pasta che sarebbe del tutto priva di colesterolo. Per questo motivo, potrebbe essere consumata anche da chi soffre di problemi cardiovascolari. Scopriamo insieme di che pasta stiamo parlando.

Ecco quale sarebbe la pasta totalmente priva di colesterolo e che donerebbe energia a lungo termine

Non tutti gli alimenti sono uguali. Quando ci sediamo a tavola, dovremmo considerare il cibo non solo per il suo sapore ma, soprattutto, per gli effetti che potrebbe avere sul nostro corpo.

Esistono, infatti, alimenti che sarebbe meglio evitare di consumare ripetutamente per non incorrere in problemi di salute. È il caso, ad esempio, di questi 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus.

È questa la pasta senza colesterolo

Tornando alla pasta, invece, oggi scopriremo le caratteristiche della pasta di semola. La semola, anche quella integrale, è caratterizzata da un potere calorico elevato.

Lo specifica Humanitas Research Hospital, che sottolinea anche che la pasta di semola, sia integrale che non, apporterebbe un lento rilascio di glucosio nel sangue.

Per questo motivo, quindi, sarebbe in grado di fornire energia a lungo. In più, questa pasta è priva di colesterolo e ciò la renderebbe un alimento buono anche per chi soffre di problemi cardiovascolari. Dunque, ecco qual è la pasta totalmente priva di colesterolo che donerebbe energia a lungo termine.

A tal proposito, solo pochi sanno che il colesterolo nel sangue potrebbe diminuire grazie a questa bevanda benefica.

Aiuterebbe anche l’intestino

La pasta di semola integrale, inoltre, sarebbe anche un buon alleato del funzionamento intestinale, grazie al suo elevato contenuto di fibre. Per lo stesso motivo, però, sarebbe da evitare per chi soffre di eccessiva attività intestinale.

Il consumo di pasta di semola, così come altri tipi di pasta, apporterebbe anche vitamine del gruppo B, tracce di vitamina E, ma anche sali minerali.

Attenzione agli intolleranti al glutine

Ricordiamo che questo tipo di pasta contiene glutine ed è quindi sconsigliata alle persone che soffrono di celiachia.

Sottolineiamo che le informazioni riportate non sostituiscono il parere dello specialista. Si consiglia di rivolgersi sempre al medico curante di fiducia per informazioni su salute e alimentazione.