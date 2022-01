La scelta dell’animale domestico non è una cosa da poco conto. Bisogna individuare l’animale giusto per tutti i componenti della famiglia ed essere sicuri di potergli garantire un’esistenza felice e serena. Ogni razza di cane, ad esempio, ha delle caratteristiche comportamentali che bisogna imparare a saper valutare.

Perciò, ecco quale razza di cane scegliere se ne desideriamo uno di piccola taglia ma super intelligente e a pelo corto, perfetto per l’intera famiglia. Si tratta, infatti, di un cane piccolo e davvero tanto giocherellone. In grado di fare la guardia, ma anche di divertirsi e di mostrare tutta la sua incredibile forza.

Un vero concentrato di energie perfetto per l’addestramento

Ci riferiamo, ovviamente, al Jack Russel Terrier, un cane di piccola taglia, ma dalle doti davvero incredibili. Coraggio, forza e una buona dose di energia sono solo alcune delle sue incredibili qualità. Non solo, perché questa razza canina si lascia addestrare ben volentieri, semplicemente perché il Jack Russel Terrier è nato proprio per questo.

L’agilità e la flessibilità di questa razza è il risultato della sua smagliante forma fisica, uniti a un pelo non troppo lungo e perfettamente impermeabile. La buona notizia è che sarà anche un ottimo cane da compagnia, a patto di sapere alcune interessanti cose sul suo conto.

Il Jack Russel Terrier è diventato famoso, in particolare, dopo la trasmissione in onda del tanto conosciuto film “The Mask”. Il co-protagonista canino apparteneva proprio a questa razza e anche lui non aveva paura di niente. Il suo temperamento fa invidia a qualsiasi padrone umano, la sua velocità e la sua tenacia ancora di più.

Chi pensa di poter adottare uno di questi cuccioli fidati e lasciarlo per ore ad annoiarsi in appartamento, però, sta sbagliando. I cani appartenenti a questa razza amano giocare e dimostrare al padrone tutte le loro abilità per riceverne l’apprezzamento.

Amerà ogni membro della famiglia follemente, ma nessuno dovrà dimenticare di garantirgli almeno una o due passeggiate all’aperto giornaliere. La continua stimolazione fisica e mentale sono indispensabili per l’animale, oltre a tutto l’affetto delle persone che lo circondano.

