Manca poco al Natale e alcuni di noi staranno organizzando le proprie giornate per risolvere al meglio una questione alle volte scomoda: il regalo. Le idee certo non mancano, magari andremo a scegliere il regalo ideale a seconda delle passioni e degli hobby dei nostri amici e parenti. Magari regaleremo loro un libro, una bottiglia di vino, o in alternativa decideremo di acquistare un gustoso panettone. Ed ecco che in questo caso la scelta diventa difficile, poiché le alternative in commercio sono tante. L’oroscopo in questo senso ci viene in aiuto.

Ecco quale panettone regalare a Natale in base al segno zodiacale per fare felici amici e parenti

Tra creme di tutti i tipi, pistacchio, cioccolato, con o senza canditi, la scelta è davvero ardua.

Dunque andiamo a vedere quali sono i panettoni suggeriti dall’oroscopo in base al segno zodiacale.

Il segno dell’Ariete si lega al colore rosso, in questo caso potremmo optare per un delizioso panettone con un goloso ripieno ai frutti di bosco.

I Gemelli, dallo spirito giocoso e scherzoso, andranno oltre le classiche visioni a caccia di gusti ricercati. Magari potrebbero accontentarsi di un pandoro con una crema particolare o semplicemente di un panettone artigianale con un ripieno atipico. Zenzero e pere potrebbero fare al caso loro.

I Cancro, in continua lotta con l’indecisione, potrebbero non desiderare il panettone. Ma potrebbero anche cambiare idea. In questo caso, l’oroscopo suggerisce panettoni dai ripieni inconsueti. Potrebbero apprezzare sia farciture dolci che salate. Pistacchio salato e amarena potrebbero rappresentare la soluzione ideale.

Semplicità, tradizione e dolci ricordi

I Toro, ancorati alle tradizioni del passato, ricordano con piacere i classici momenti trascorsi in famiglia. Amanti del panettone tradizionale uvetta e canditi o di quello più moderno con le gocce di cioccolato.

Vergine, a tavola, fa rima con semplicità. Potrebbero difatti accontentarsi anche della versione mignon del Re del Natale. Uvetta e canditi l’ideale.

La Bilancia è tradizionalista per eccellenza, possiamo andare sul sicuro regalando un panettone classico con l’uvetta ma senza canditi. O in alternativa un pandoro.

L’Acquario ama la semplicità. Anche in questo caso il panettone con uvetta e senza canditi è l’ideale per accontentare gli indecisi.

I Pesci sono persone romantiche. Difficile la scelta tra panettone e pandoro poiché entrambi evocano dolci ricordi. Un panettone artigianale al caramello e sentori di frutta potrebbe fare al caso loro.

Gusto e ricercatezza

Il Leone, come nel caso dell’albero di Natale, è alla costante ricerca dell’unicità e della perfezione. Ovviamente artigianale, se confezionato in pasticceria che ben venga, magari accompagnato da una delicata bollicina.

Lo Scorpione è il più goloso tra i segni. Un panettone con la crema pasticcera potrebbe fare al caso suo.

Il Sagittario è stuzzicato dalle variazioni di sapore e dalle alternative. Il panettone con crema alla zuppa inglese o con creme dolci e particolari potrebbe accontentare tutti i palati.

Il Capricorno è il segno che ama maggiormente dare un tocco delicato al proprio dolce. Un panettone con ripieno al limoncello, al liquore o al caffè potrebbe essere la scelta giusta.

Tra ripieni cremosi e gusti genuini, ecco quale panettone regalare a Natale in base al segno zodiacale per fare felici amici e parenti.