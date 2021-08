Negli ultimi anni le città di tutto il mondo sono state letteralmente invase dai monopattini elettrici. Questi particolari mezzi di trasporto hanno conquistato in pochissimo tempo un’importantissima fetta di mercato. Con zero emissioni, nessun costo di gestione e nessuna imposta statale, questi mezzi sono ormai diventati di uso comune. Forti di questo successo, molte città hanno deciso di dotarsi di un servizio di noleggio simile al sempre più diffuso car sharing.

Il mercato offre una serie pressoché infinita di scelte. Il grande successo ha spinto ovviamente molte società ad investire in questo mercato in grande crescita. Tuttavia tra i vari modelli a disposizione non sempre è facile scegliere quello ideale. Con questo articolo sarà semplicissimo capire quale monopattino elettrico scegliere in base ad autonomia e prestazioni.

Nella scelta del monopattino più adatto alle proprie esigenze bisogna infatti considerare peso, velocità ed autonomia della batteria.

Ecco quale monopattino elettrico scegliere in base ad autonomia e prestazioni secondo le informazioni tecniche riportate dai rispettivi siti delle case produttrici.

EMG Velociptor Tech: con soli 12 kg di peso ed una potenza motore di 350W questo monopattino ha un’autonomia dichiarata di 25 Km. La batteria ha un tempo di ricarica di 4h. La velocità massima è di 25km/h. Il prezzo sul sito ufficiale EMG è di 349 Euro.

Ducati Pro-I Evo: anche la nota casa motociclistica produce vari modelli di monopattino. Anche in questo caso il peso è di circa 12kg, con una velocità massima di 25km/h ed un motore da 350W. Tuttavia per questo monopattino l’autonomia dichiarata è di 30km. Il prezzo sul sito ufficiale è di 399 Euro.

Ninebot by Segway ‎E22E: senza dubbio uno dei brand più diffusi. Questo monopattino ha una velocità massima di 20 Km/h ed un’autonomia dichiarata di 22 Km. Il motore ha una potenza di 300W e la batteria si ricarica in circa 3,5 ore. Il prezzo sullo store online segway è di 349 Euro

Infine ecco alcuni modelli con prestazioni superiori

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S: il colosso cinese offre un’ampia gamma di prodotti. Questo monopattino risulta essere uno dei più completi in quanto a prestazioni dichiarate. Con un peso di 16,6 Kg ed un motore di 250W questo mezzo può garantire una velocità massima di 25 Km/h ed un’autonomia di 30 Km. Il prezzo è di 449,90 Euro.

Ninebot by Segway ‎E25E: a differenza del modello E22E questo monopattino offre un motore di 300W una velocità massima di 25 Km/h ed un’autonomia di 25 km. Il prezzo sul sito ufficiale è di 399 Euro.

Ninebot by Segway F40E: salendo di prezzo si può acquistare questo modello prossimo all’uscita. Motore da 350W, velocità massima di 25 Km/h ed un’autonomia di 40 Km! Il modello è disponibile sul sito Ninebot in pre-ordine a 599 Euro.

