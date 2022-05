Lo sappiamo bene che i pranzi e le cene degli italiani sono sempre ricchi di prelibatezze. Soprattutto la domenica e durante i giorni di festa. In certe occasioni speciali, riunire la famiglia davanti ad una tavola imbandita ci permette di passare del tempo insieme. Cucinare è un’attività che noi italiani svolgiamo con passione e dedizione. Spesso seguiamo le classiche ricette della tradizione, altre volte lasciamo libero spazio alla fantasia.

Ecco quale ingrediente potremmo aggiungere ai classici prosciutto crudo e melone per preparare un antipasto da leccarsi i baffi

Per un pranzo o una cena speciali, non deve assolutamente mancare l’antipasto. Parliamo di quella portata che precede i primi piatti e che ha il compito di stuzzicare l’appetito. Di solito l’antipasto è servito in piccole porzioni, proprio per evitare di saziare completamente. Un tipico antipasto italiano si compone di piatti caldi e freddi. Pensiamo, ad esempio, ai salumi, ai formaggi, all’insalata di mare e così via. Non dimentichiamo i classici prosciutto crudo e melone. Una ricetta semplicissima da realizzare ma che racchiude tutta la tradizione italiana. Per la buona riuscita del piatto abbiamo bisogno di un prosciutto crudo di qualità e un melone maturo al punto giusto.

Una novità

Non vogliamo proporre i soliti prosciutto crudo e melone, ma ecco quale ingrediente potremmo aggiungere per rendere questo antipasto davvero speciale.

Ingredienti:

150 g di stracciatella;

70 g di prosciutto crudo;

150 g di melone;

foglioline di menta q.b.;

granella di nocciole q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Tagliamo a metà il melone e priviamolo dei semi. Con l’aiuto di uno scavino ricaviamo poi delle palline. In una ciotola, versiamo la stracciatella e uniamo il sale, il pepe e l’olio EVO. Mescoliamo, quindi, tutti gli ingredienti. Ora che tutto è pronto, possiamo assemblare il nostro piatto. Prediamo un bicchiere, versiamo un po’ di stracciatella sul fondo e uniamo le palline di melone. Arrotoliamo una fetta di prosciutto crudo affinché sembri un piccolo bocciolo di rosa (tagliamo la fetta se risulta troppo grande). Adagiamola nel bicchiere e aggiungiamo qualche fogliolina di menta. Condiamo con un filo di olio EVO e uniamo la granella di nocciole. In pochi minuti un classico antipasto può diventare una vera prelibatezza. Se non amiamo il sapore della menta, possiamo sostituirla con del basilico.

