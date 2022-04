Un’alimentazione bilanciata è necessaria non solo per tenere sotto controllo il peso corporeo, ma anche per rimanere in salute. Infatti, durante la giornata dovremmo assumere una serie di macronutrienti necessari per il nostro benessere. Per la salute di muscoli, organi, ossa e cuore sono fondamentali le vitamine e i minerali. Ma non trascuriamo le fibre, che aiutano il buon funzionamento dell’intestino. Il loro compito non è solo quello di ridurre i disturbi della stitichezza, ma abbasserebbero anche il colesterolo e agirebbero sulla flora batterica. Sarebbe necessario, quindi, assumere giornalmente una buona quantità di fibre, per prevenire anche il diabete e alcune malattie del cuore.

Ecco quale frutto dal sapore deciso dovremmo consumare per andare regolarmente di corpo, oltre a kiwi e prugne

Quando parliamo di stitichezza, ci riferiamo alla difficoltà di espellere le feci e di svuotare completamente l’intestino. Ci sono degli alimenti che potrebbero aiutarci e risolvere il problema della stipsi occasionale. Ad esempio, pensiamo al kiwi, considerato un frutto lassativo. Le sue fibre aiuterebbero il transito intestinale. Inoltre, il kiwi favorirebbe il processo digestivo, grazie all’alta percentuale di acqua contenuta.

Un altro frutto molto utile in caso di stitichezza è la prugna. Avrebbe la capacità di promuovere il buon funzionamento intestinale e rafforzare le difese immunitarie. Ma c’è anche un altro frutto da aggiungere all’elenco. Un piccolo alimento inaspettato, caratterizzato da un sapore aspro ma molto deciso. Parliamo del ribes rosso, dal colore vivace e gradevole da vedere. La pianta da cui proviene fiorisce in primavera per poi donare i suoi frutti in estate. Generalmente viene coltivata come pianta da cespuglio o siepe.

Il frutto è di un bellissimo colore rosso ed è utilizzato per preparare delle conserve, dei frullati, delle marmellate o da aggiungere allo yogurt per una colazione o una merenda golosa e salutare. Ma il ribes rosso si sposa perfettamente anche con abbinamenti salati. È perfetto per arricchire le insalate o i piatti estivi.

Le proprietà di questo piccolo frutto

Il ribes rosso è un frutto dalle innumerevoli proprietà. Infatti, sarebbe ricco di vitamine e minerali. Ma è anche una buona fonte di fibre, che aiuterebbero il buon funzionamento dell’intestino e abbasserebbero il colesterolo. Il ribes rosso avrebbe una leggera azione lassativa, molto utile in caso di stitichezza. Ma facciamo attenzione, perché questo frutto potrebbe anche provocare delle reazioni allergiche. Quindi è necessario consultare sempre il medico di fiducia. Ecco quale frutto dal sapore deciso dovremmo consumare per andare regolarmente in bagno e combattere la stitichezza.

